Fedez papà: è nato Edoardo Lupo 

Fiocco azzurro in casa Lucia-Honegger: con un eloquente “Una gioia così grande” a corredo di una foto in cui abbraccia la neo mamma, la compagna Giulia Honegger, e il piccolo Edoardo Lupo, Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, festeggia via social la nascita del terzo figlio, il primo avuto dalla giovane imprenditrice milanese dopo Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni.

Le prime foto

Edoardo Lupo è nato giovedì all’Ospedale San Raffaele di Milano, ma l’ufficialità della notizia, diffusa in anteprima dal settimanale “Gente”, è arrivata solo ieri, quando Fedez ha celebrato il lieto evento su Instagram. Tenerissimi i disegni che Leone e Vittoria, di 8 e 5 anni, hanno dedicato al fratellino, evidentemente atteso con gioia, e che il papà ha pubblicato insieme alle foto scattate in ospedale e a una in cui appare con Giulia ancora col pancione. La gravidanza, la prima della Honegger, è stata protetta dal massimo riserbo, con un solo scatto condiviso in 9 mesi, secondo lo stile della fondatrice (insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis) del brand di moda Ayme. Da notare che, sotto il post social di Fedez, non compare almeno per il momento nessun commento e nessun apprezzamento pubblico da parte di Chiara Ferragni. Nonostante gli animi si siano rasserenati.

Sottotraccia

A differenza della relazione con Chiara Ferragni, raccontata quotidianamente sui social fin dai suoi esordi, per quella con la Honegger Lucia ha scelto la strada opposta. All’inizio della loro storia d’amore Fedez e Giulia, classe 2002, erano stati bravissimi a tenersi lontano dai riflettori, finché la scorsa estate in Sardegna, e nello specifico in Gallura, dove Fedez è di casa a Porto Cervo, dopo essere stata paparazzata in barca nelle acque cristalline di Mortorio, nell’arcipelago di La Maddalena, la coppia era venuta allo scoperto. Attraverso il profilo Instagram, era stato lo stesso rapper a confermare il rapporto con la stilista, più giovane di lui di 13 anni, postando le immagini di alcuni baci e abbracci appassionati in Costa Smeralda, completate dalla frase «Non può piovere per sempre».

Il divorzio

Una frase che rimandava al concetto che il peggio era, forse, passato: all’epoca, Fedez era reduce dal burrascoso divorzio dalla Ferragni, ufficializzato esattamente un anno fa, dopo 7 anni di matrimonio, ma anche da anni caratterizzati da diversi problemi di salute. Per non parlare del Pandoro Gate che aveva travolto la Ferragni, e che, secondo i soliti bene informati, complice la tempesta mediatica che si era scatenata intorno ai Ferragnez, aveva dato il colpo di grazia a un matrimonio, quello tra la regina delle influencer e il cantante, già scricchiolante.

Il nome scelto

Quanto a Edoardo Lupo, non sfugge che dopo Leone il rapper milanese abbia optato per il nome di un altro animale ben feroce. A meno che non l’abbia scelto la compagna Giulia in totale autonomia: in attesa che, magari, venga chiarito l’arcano, la coincidenza sembra tutt’altro che casuale.

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