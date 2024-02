Fedez nella bufera anche per il podcast “Muschio Selvaggio” 

Ancora guai per Fedez. Il rapper rischia di perdere definitivamente anche il podcast “Muschio Selvaggio'” dedicato a temi di cultura e società e creato insieme allo youtuber Luis Sal. Il giudice di Milano ha deciso, infatti, di affidare il 50 per cento delle società, finora nelle mani del cantante, a un custode per evitare la vendita. La decisione è stata presa dopo il ricorso dello scorso 5 febbraio con cui Sal, socio al 50 per cento come Fedez, chiedeva il sequestro giudiziario dopo una lite, e la relativa fine dell’amicizia, con l’artista.

La risposta di Fedez è arrivata ieri, attraverso una nota stampa, mentre era impegnato a Torino a parlare di salute mentale davanti a 370 studenti. «Il tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a Doom debbano essere vendute alla società di Sal. L'ordinanza emessa è di natura cautelare e prevede la nomina di un custode per le quote della società Muschio Selvaggio Srl di proprietà di Doom. Il giudice ha stabilito, sulla base di una valutazione ancora sommaria, propria della fase cautelare, che il custode gestirà le quote di Doom nell'interesse della società Muschio Selvaggio Srl, e non nell'interesse della società di Luis Sal, come richiesto dallo stesso nel suo ricorso».

