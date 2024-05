Fedez, l’ipotesi della trappola al personal trainer Iovino 

MILANO. Nell’ipotesi del pm Fedez è stato il «concorrente morale» della spedizione punitiva ai danni di Cristiano Iovino, pestato in sua presenza da un gruppo di amici fidati, tra cui ultrà rossoneri. In una prima fase anche il rapper avrebbe cercato anche di colpire il personal trainer.

Le indagini, che si intrecciano con quelle sul mondo delle curve, si concentrano sul motivo della lite tra il cantante di Rozzano e il 37enne romano. Ma se Iovino non presenterà querela entro fine luglio, e non pare intenzionato a farlo, le accuse di lesioni e percosse in concorso cadranno. Resterebbe quella di rissa, ma tutta da valutare nelle due fasi di quella notte tra il 21 e il 22 aprile, con la lite scoppiata nella discoteca The Club, tra bicchieri lanciati e insulti, e mezz’ora dopo l’aggressione davanti all’abitazione milanese di Iovino, in via Traiano. Nel fascicolo ci sono le immagini delle telecamere riprendono 8-9 persone scendere da un minivan e scagliarsi contro Iovino, ma anche quelle del locale dove era presente, oltre a Ludovica di Gresy - giovane spesso in compagnia di Fedez nell’ultimo periodo - anche il “bodyguard” del rapper, Christian Rosiello, ultrà milanista. Gli inquirenti vogliono appurare anche se il caso Iovino sia un episodio isolato o rientri in dinamiche già al vaglio in indagini sui business illegali gestiti da esponenti delle curve. Oppure se gli ultras abbiano voluto aiutare Fedez a risolvere un contrasto personale. Di fatto la lista degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso è destinata ad allungarsi. Nel frattempo emerge che, dopo essere stati buttati fuori dal locale, Fedez e Iovino al telefono e via chat si siano dati appuntamento per chiarire la questione sotto casa del 37enne. Sembrerebbe una sorta di trappola, a cui sarebbe seguito il pestaggio. Intanto i “banditi”, i vertici della curva sud, hanno scritto sui social di non avere «alcun tipo di legame con Fedez, né riguardo vicende professionali, né tantomeno riguardo vicende private».

RIPRODUZIONE RISERVATA