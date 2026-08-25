Fedez e Giulia tra i cuccioli del canile di Olbia 

Hanno rinunciato a spiaggia e tuffi nel mare cristallino della Gallura per dedicare un pomeriggio di coccole ai trovatelli del canile comunale Fratelli minori di Olbia. In vacanza in Costa Smeralda, Fedez e la sua compagna Giulia Honegger hanno visitato, a sorpresa, il rifugio gestito dalla Lida.

Immortalata tra le stories Instagram di Fedez, la visita al canile, preceduta dall'acquisto di un carico di cibo per gli animali, è stata raccontata, sui social, anche dall'associazione: «Oggi non ci avete solo aiutato a riempire le ciotole, ci avete riempito il cuore regalando a queste piccole anime un momento di libertà».

Guinzagli alla mano, la coppia vip ha portato i cuccioli fuori dai box, in una lunga passeggiata oltre i cancelli del canile. Il rapper milanese, poi, ha pubblicato un video per promuovere le donazioni a favore del canile Fratelli minori.

Già sotto i riflettori, quest'estate il rifugio olbiese ha ospitato le attrici sarde Elisabetta Canalis che, nel canile, anni fa, ha adottato il suo inseparabile Nello, e Caterina Murino la quale, in occasione del battesimo di suo figlio, ha scelto le bomboniere solidali della Lida di Olbia. «Vogliamo ringraziare Caterina e il suo meraviglioso marito per aver scelto, in un giorno così speciale come quello del battesimo di Demetrio Tancredi, le nostre bomboniere, che sono un aiuto concreto per i nostri cani», ha postato, domenica scorsa, la sezione di Olbia dell’associazione.

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