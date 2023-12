Fedez confessa tra le lacrime: «Sì, ho pensato di farla finita» 

Fedez, la sua paura, quando ha pensato di farla finita, ma poi ha vinto l'amore per la famiglia. È a cuore aperto l'incontro con Mara Venier, ieri in diretta su Rai 1, a “Domenica In”, che si apre con lui che dice che sta bene e finisce tra le lacrime vere e un commosso abbraccio.

Le pastiglie

«Hai avuto paura?», chiede Mara Venier. «Tutt'ora non ti nego che la paura è tanta, a 34 anni ne ho viste un po’, il mio fisico ha reagito a cose invasive, c'è il corpo da una parte e la mente dall'altra, le due cose vanno di pari passo, corpo e mente, a volte la mente può essere la prerogativa più importante». Corpo e mente. In cosa consiste la salute mentale? chiede Mara Venier. «Io parlo per la mia esperienza. Mi sono trovato a dover letteralmente fare i conti con la possibilità di morire e dover affrontare una cosa grande. Farlo in maniera così precoce non è stato sano per la mia mente. Anche dopo aver curato la malattia mi sono portato dietro degli strascichi, volevo fare indigestione della vita. Dormivo poco, uscivo sempre. Tutto questo associato a una cura farmacologica, giustamente, perchè se non stai bene è giusto che vai da uno specialista. Mi sono ritrovato a prendere più di 7 psicofarmaci tutti insieme, il mio approccio non è stato dei migliori. Fai cose strambe ed io le ho fatte, ho messo a rischio la stabilità della mia famiglia. Dopo Sanremo ho raggiunto il culmine».

Il dramma e il sogno

«La mia bocca ha smesso di funzionare: non riuscivo più a parlare. Ho stoppato tutti i medicinali insieme, ho avuto effetto da rebound, 2 settimane senza riuscire a camminare, sudori freddi, disorientamento. Ma la più grande difficoltà è venuta quando non avevo più farmaci e sono caduto in una depressione profonda. Ne sono uscito facendomi seguire dagli specialisti. Un percorso che in Italia è ancora un privilegio. Deve essere un diritto per tutti. Se io oggi sono ancora qua e non sono mai andato oltre l’idea di farla finita è semplicemente per la mia famiglia. A volte il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi. Ma hai responsabilità, hai figli e l'idea di arrecare un danno così grande alle tue persone care è una cosa che ti frena». Ora per questo «il mio sogno è riuscire ad aprire un centro di aggregazione per accogliere ragazzi con problemi di salute mentale e produrre un documentario su Franco Basaglia. Nel 2024 cade il centenario. Sarebbe un bel modo per ricordare una figura fondamentale, in un momento in cui i numeri ci dicono che la salute mentale è un emergenza concreta».

Il segreto

E anche Mara Venier svela un segreto: «Ho avuto un sindrome depressiva da stress, ho fatto una settimana di terapia del sonno, allora il mio compagno era Jerry Calà. Venne un dottore molto giovane, un dottorino. Mi guardò e mi disse “Mara però lei deve pensare di meno. Se per 24 ore fissa una candela, poi diventa un lampadario”. Dobbiamo essere più leggeri anche nelle delusioni».

