Fedez al 105 Summer Fest di Golfo Aranci 

Tutto pronto per la grande festa a Golfo Aranci che venerdì prossimo animerà l’attesa tappa sarda del 105 Summer Festival: ed ecco l’elenco degli artisti che si alterneranno sul palco di piazza Cossiga. Fra loro spiccano subito due nomi: quello di Fedez e quello del nostro Marco Carta.

Oltre loro, in ordine rigorosamente alfabetico, i nomi di tutti i partecipanti, come conferma l’amministrazione comunale: Federica Abbate, Baby K, Michele Bravi, Bigmama, Boro, Chiello, Cioffi, Clara, Coco, Coma_Cose, Dargen D’Amico, El Ma, Emis Killa, Gemelli Diversi, Grelmos, Irama, Lda, Leo Gassmann, Mida, Napoleone, Petit, Shablo-Joshua-Tormento, Trigno e Vidaloca. Una carrellata di canzoni a cui il pubblico potrà assistere in maniera gratuita. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio 105 e Radio 105 TV.

A condurre la serata Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Ed è proprio la conduttrice e attrice napoletana, 21 anni, che la scorsa settimana aveva rivelato nelle nostre pagine il grande rapporto con la Sardegna e l’amore per la musica. «Un amore viscerale. La musica accompagna ogni momento della mia giornata, l’estate, poi, ha proprio una colonna sonora tutta sua, fatta dai brani che girano di più in radio». Tornando al tour che cosa si aspetta dalla tappa sarda? «Sarà bellissima! Come conduttrice con gli artisti che salgono sul palco ho un approccio amichevole, con alcun ci conosciamo da anni, per cui io mi diverto sempre tanto, ma sono sicura che per il pubblico sarà lo stesso. Anche perché i nomi sono davvero importanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA