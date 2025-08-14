VaiOnline
Festival /2.
15 agosto 2025 alle 00:46

Fedez a ruota libera Nel mirino Tony Effe, Elodie e Ilaria Salis 

Da Tony Effe a Chiara Ferragni, da Achille Lauro a Elodie. Fedez va a ruota libera e distribuisce non certo parole dolci dal palco del Red Valley, nella prima serata alla Olbia Arena.

«Scritto strofa inedita su Tutto il contrario qualcuno s'inca…., indignazione e polemiche, tutto perfetto». Il rapper aveva pregustato clamore e polemica che le novità inserite nel suo brano avrebbero scatenato. Lo ha fatto capire mentre introduceva il suo brano, pronunciando queste parole: «Probabilmente domani mi pentirò di questa cosa». Ma ciò non lo ha di certo fermato, anzi. Ha cominciato con un suo nemico storico «Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti». E la replica del trapper romano non si è fatta attendere. Tony Effe su Instagram ha condiviso lo scatto di un murale: compare Fedez in lacrime e il trapper alle sue spalle. Ma c’è anche la colonna sonora “Chiara”, il brano pubblicato da Tony Effe lo scorso settembre «Chiara dice che mi adora/ Dice che non vedeva l'ora». E ancora, Fedez ha richiamato appunto la fine della storia con Ferragni: «Il mio matrimonio è il concerto dei Coldplay». Poi ha proseguito: «Elodie a San Siro lo spin off di chi l'ha visto», «Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo», e «Il costume a Carnevale lo chiedo ad Achille Lauro». Fedez va a ruota libera e tira in ballo l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. In chiusura pure una frecciata pesante alla giornalista Selvaggia Lucarelli.

