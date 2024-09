Federtennis, Binaghi rieletto presidente 

Angelo Binaghi è stato confermato presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel per il quadriennio 2025/28. Il dirigente cagliaritano è in sella alla Fitp dal 2001 e ha ricevuto il 96,23% dei voti durante l’Assemblea nazionale al Grand Hotel di Salerno. «Questo successo è il vostro, dei nostri giocatori, delle società sportive, dei nostri insegnanti che ci hanno aiutato a cambiare il volto di questa Federazione. È il successo di tutti i dirigenti, fino al Consiglio federale che ringrazio, anche nella persona degli altri due vicepresidenti Chiara Appendino e Dodo Alvisi. E li ringrazio anche per la pazienza con cui continuano a sopportarmi», ha dichiarato Binaghi, che ha ricevuto 3.188 voti (125 le schede bianche).

Il direttivo

«Ormai sono un dirigente di lunga data», ha proseguito, «ho conosciuto tanti colleghi e tanti altri Consigli federali. Penso che il nostro, insieme al Collegio dei revisori, sia un'eccellenza per l'efficienza e la competenza che riesce ad esprimere». Il nuovo Consiglio federale sarà composto da Isidoro Alvisi, Virginia Di Caterino e Gianni Milan consiglieri rappresentanti degli atleti, Graziano Risi e Roberta Righetto (rappresentanti dei tecnici), Roland Sandrin, Pierangelo Frigerio, Giuseppe Lappano, Maria Maderna, Chiara Appendino, Emiliano Guzzo, Sebastiano Monaco, Giulia Soresina e Raffele Pagnozzi per gli affiliati, e i consiglieri di diritto Luigi Carraro (presidente della Federazione Internazionale Padel), Roberto Pellegrini (membro della Federazione Internazionale Padel, in rappresentanza della Toscana) e Raimondo Ricci Bitti (componente di Tennis Europe, in rappresentanza dell'Emilia-Romagna), mentre il presidente del Collegio dei revisori dei conti sarà Mario Giorgio Ledda.

