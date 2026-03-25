Federpallavolo,  si dimette Secci: «Subìto un torto» 

Eliseo Secci si è dimesso da presidente regionale della Fipav, la federazione pallavolo. La decisione è stata formalizzata nel pomeriggio di ieri. Secci, 78 anni, ha così concluso dopo tredici mesi il suo secondo mandato.

«Sono dimissioni che avevo annunciato durante l’ultimo congresso nazionale – spiega Secci – a seguito del torto che la nostra regione ha subito. Nella fattispecie la mancata elezione di Vincenzo Ammendola, il candidato espresso dalla Sardegna. Sono stato coerente con le mie intenzioni rese note in sede congressuale appena terminato lo spoglio delle schede». Secci aveva accettato la candidatura a presidente per il secondo mandato con la dichiarata finalità di garantire coesione e stabilità al movimento in Sardegna. Alcune considerazioni tra il serio e il faceto (l’ultima durante la presentazione della partita di Cev Cup a Cagliari) facevano presagire una decisione ormai irreversibile. «Lascio nel momento in cui ho la convinzione che il movimento sia in condizioni di sicurezza e stabilità, per assicurare un cambio cosiddetto dolce».

Dirigente societario (Cagliari Volley, Decimomnannu), per dodici anni consigliere federale, nel 2019 il Coni gli ha conferito la stella d’oro al merito sportivo. Ogni anno la Sardegna ospita un evento internazionale, dai mondiali Under 21 al “Sardegna Volleyball Challenge”, alle partite di Coppa Cev. A Secci subentra l’attuale vice Roberto Puddu.

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