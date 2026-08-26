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27 agosto 2026 alle 00:34

Federico Zampaglione ospite di “Unione Cult” 

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Federico Zampaglione, frontman e fondatore dei Tiromancino, ma anche come affermato regista e sceneggiatore cinematografico, è l’ospite di questo pomeriggio di Francesca Figus nel salotto di “Unione Cult”. L’occasione è il concerto che il cantautore romano, classe 1968, terrà il 31 agosto a Porto Cervo. Dalla Sardegna («terra delle mie vacanze, da bambino, con tutta la mia grande famiglia») alla grande rivoluzione, 26 anni, con l’album “La descrizione di un attimo”.

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