Federico Zampaglione ospite di “Unione Cult” 

Federico Zampaglione, frontman e fondatore dei Tiromancino, ma anche come affermato regista e sceneggiatore cinematografico, è l’ospite di questo pomeriggio di Francesca Figus nel salotto di “Unione Cult”. L’occasione è il concerto che il cantautore romano, classe 1968, terrà il 31 agosto a Porto Cervo. Dalla Sardegna («terra delle mie vacanze, da bambino, con tutta la mia grande famiglia») alla grande rivoluzione, 26 anni, con l’album “La descrizione di un attimo”.