Federico Zampaglione, frontman e fondatore dei Tiromancino, ma anche come affermato regista e sceneggiatore cinematografico, è l’ospite di questo pomeriggio di Francesca Figus nel salotto di “Unione Cult”. L’occasione è il concerto che il cantautore romano, classe 1968, terrà il 31 agosto a Porto Cervo. Dalla Sardegna («terra delle mie vacanze, da bambino, con tutta la mia grande famiglia») alla grande rivoluzione, 26 anni, con l’album “La descrizione di un attimo”.
Radiolina.
27 agosto 2026 alle 00:34
Federico Zampaglione ospite di “Unione Cult”
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