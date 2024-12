Federico, un’orchestra a fior di labbra 

Si fa chiamare Mr Fox ed è un musicista, anche se non suona uno strumento: la sua storia parte da Guspini e arriva in Lombardia, fermandosi per dieci anni a Londra, città dove gli artisti trovano la loro dimensione. Federico Porcedda, 30 anni, ha sempre fatto musica, fin da piccolo. È partito per l’Inghilterra dieci anni fa, ventenne: voleva coltivare la sua passione per la musica. Ora, nel milanese, lavora part time e fa musica in una band. «Quello che eseguo si chiama beatbox », spiega: «Riproduco i suoni degli strumenti tradizionali attraverso l’utilizzo della bocca e della voce».

Un microfono da 20 sterline

L’ispirazione è arrivata quando, a Londra, ha visto altre persone esibirsi per strada, i busker , rendendosi conto che, oltre a guadagnare dei soldi, avrebbe anche potuto costruirsi una reputazione. E il nome scelto da Federico per esibirsi, Mr Fox, è diventato ben noto oltremanica. Arrivato nella capitale inglese nel 2014, all’epoca cercava un “vero” lavoro e nel frattempo si esibiva con piccoli spettacoli di strada utilizzando un microfono da 20 sterline e un piccolo amplificatore: «Una strumentazione rudimentale che però mi ha permesso di guadagnare i primi soldi e arrotondare», precisa. Finché a un certo punto si è accorto che l’attività andava bene e ha deciso di lasciare il lavoro.

L’imbarazzo degli esordi

La sua esperienza londinese è stata un tripudio di emozioni. Imbarazzo nel suonare in pubblico? «All’inizio un po’ di disagio, soprattutto perché non sapevo come avrebbe reagito la gente, in un posto con cultura e lingua diverse dalle mie – ammette Porcedda – ma è durato poco: fin da subito ho avuto una buona risposta da parte del pubblico, il che mi ha permesso di continuare e di fare sempre di più».

Nel suo “strumento” vocale l’artista guspinese mescola alcune influenze rap e della cultura hip/hop. In Sardegna non si poteva mantenere con la sola musica di strada. Ha vissuto in Inghilterra il passaggio delicato dela Brexit ma dice di non aver riscontrato grandi cambiamenti: «Il costo della vita è aumentato e molti europei sono andati via».

Monza e il futuro

Come spesso capita agli artisti, Federico ha preso decisioni importanti in un batter d’occhio: una è stata quella di lasciare Londra un anno e mezzo fa, spinto dal desiderio di cambiare. Ora vive in un paesino in provincia di Monza dove, racconta, «lavoro part-time in una sala bingo. Nel tempo libero continuo a esibirmi come artista di strada a Milano e in altre città italiane. Inoltre, giro i locali con un gruppo musicale, “I Lucernari”»: un ragazzo e una ragazza si alternano tra chitarra e voce, mentre Mr Fox, con la voce, fa la “batteria”.

Tre date in Sardegna

«I miei obiettivi? L’acquisto di un furgone per poi camperizzarlo e con quello girare in tutte le piazze d’Europa». Per queste vacanze di Natale Federico tornerà per qualche data in Sardegna assieme a Elisabetta Lucernari, la componente femminile della band. Suonerà nella sua Guspini il 24 per un aperitivo da “Fermento” e il giorno di Natale all’Eden Bar, mentre il 27 sarà al bar “Collu” di Gonnosfanadiga. Per Capodanno, invece, sarà di scena all’hotel “Cavallino Bianco” a Bolzano.

