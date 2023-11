Federico, la voce antica delle campane 

In un mondo sempre più dominato da tecnologia e automazione un campanaro continua a suonare le note della tradizione, preservando la memoria storica di un territorio: Federico Frau, di Pabillonis, 55 anni, da ormai 43 sale per le scale del campanile della chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Neve e, tirando le funi con mani e piedi, intona melodie con maestria e dedizione, mantenendo viva una pratica antica e affascinante.Ogni rintocco, ogni melodia suonata da queste campane è un viaggio nel tempo che collega presente e passato, e lui lo sa: la sua non è solo arte ma è anche capacità di coordinare mani e piedi per fare musica.

Il repertorio

«Ogni campana ha la sua voce», dice: e il campanaro deve conoscerle tutte, come un musicista che padroneggia il suo strumento. Suonarle, per Federico, è una tradizione di famiglia: ha imparato da uno zio, Angelino Murgia, anch'egli pabillonese, scomparso trent'anni fa. «Avevo 8 anni», ricorda: «Facevo il chierichetto con don Giuseppe Angius e un giorno mio zio mi ha invitato a salire con lui nel campanile e ascoltarlo suonare. Dopo un po’ mi ha fatto provare: in quel momento è scattata la scintilla». Is arrepiccus , is tocchixeddus e altri rintocchi suonati per le funzioni religiose: questo il suo repertorio, che a Pabillonis si alterna ai rintocchi automatizzati di ogni mezz'ora e alla serie di mezzogiorno. S'arrepiccu è il tocco che si usa per le festività e per avvisare un ora prima della messa domenicale. Su tocchixeddu è invece quello tipico dei giorni feriali, usato anche la domenica mezz'ora prima della messa.

«Sogno un altro concerto»

Federico Frau è da sempre anche il sacrestano di Pabillonis, ma svolge anche altri lavori manuali, tra campagna e edilizia. La sua passione per le campane, però, gliela si legge negli occhi. Due anni fa, racconta, un fulmine aveva messo fuori uso l’impianto elettrico di chiesa e campanile e per dieci giorni la parte automatizzata delle campane non funzionava: «Dovevo supplire a questo problema – racconta – soprattutto per rintoccare l'Ave Maria della mattina (alle 7), quella della sera (alle 19) e i vigorosi rintocchi di mezzogiorno. Quando fu aggiustato l'impianto, lo ammetto, un po’ ero dispiaciuto di non poter più suonare a mano queste melodie».

In occasione dei Monumenti aperti di maggio 2022 ha tenuto il suo ultimo concerto di campane: Federico si augura di poterlo ripetere il prima possibile.

