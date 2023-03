Federico, cinquecento galline e un tacchino per amico 

Un grande terreno in cui razzolano liberamente quasi cinquecento galline, bianche livornesi e rosse ovaiole. La natura, il chiocciare delle galline e il gloglottare di un simpatico tacchino americano che lo segue ovunque lui vada. Siamo a Mullò, nelle campagne di Triei. Federico Barca, 24 anni, ha sempre avuto le idee chiare: questa è la vita che ha scelto.

La scelta

Dopo il diploma all’Istituto Agrario di Tortolì e tante notti insonni passate a progettare il suo futuro, decide di investire i suoi risparmi in un’ azienda avicola, partita nel gennaio 2021. «I primi tempi sono stati un po’ duri – racconta – , ho iniziato con un piccolo pollaio, un centinaio di galline, poi lentamente mi sono fatto conoscere girando nei paesi vicini e vendendo le mie uova porta a porta». Una passione per le galline nata da bambino, quando suo nonno materno lo portava con sé in campagna. Con questi animali ha un rapporto speciale, spesso fanno anche da modelle per dei ritratti a matita, altra passione di Federico. «Mi piacciono molto, mi divertivo a stare in mezzo a loro. Credo che dentro di me sia cominciato tutto in quei momenti, con lui. Purtroppo mio nonno è morto nel 2016, non ha fatto in tempo a vedere il piccolo sogno che ho messo in piedi», ricorda.

Biologico

Le galline sono allevate in modo del tutto naturale, si cibano di un mangime a base di granoturco, semi di soia e grano e, si sa, galline felici producono uova più buone. Per il momento non può ancora vendere i suoi prodotti nei negozi, ma in futuro vorrebbe ingrandire la stanza degli imballaggi per dedicarsi a questo, aumentando il numero di galline che per il momento si aggira intorno alle cinquecento. In questa stagione fredda, ogni giorno, prima di pranzo e nel pomeriggio, raccoglie circa centottanta uova in tutto; quando arriverà il caldo la produzione aumenterà. «Penso che i giovani dovrebbero puntare sull’agricoltura, oltre che sul turismo. Dovrebbero essere due cose collegate, è importante che il turista sia coinvolto e che conosca i prodotti locali genuini», spiega. Negli ultimi anni c’è stato un boom di giovani che hanno scelto di investire nell’agricoltura, i dati dimostrano un aumento degli studenti di agraria, sia alle superiori che all’università. Federico, con le sue galline e il suo fedele amico tacchino, è uno di questi.