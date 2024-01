Federico Castello lascia lo show «Le provocazioni non fanno per me» 

Nell’abbandonare “Uomini e donne”, Federico Castello ha infranto parecchi cuori. In studio, e tra il pubblico del dating show targato Mediaset più che nel parterre femminile delle “dame”, e fuori, tra le migliaia di sostenitori che s’è guadagnato in meno di un mese di partecipazione al celebre programma di Canale 5.

Sui social

A poche ore dalla sua uscita di scena, avvenuta mercoledì, a sorpresa, oltre a commenti del tipo «Va via l’unico che parla l’italiano» e «Federico asfalta tutti», sui social ha iniziato a circolare il video di un imitatore che riproduceva in chiave comica quanto avvenuto in studio tra l’avvocato cagliaritano e Barbara, la donna per cui aveva chiesto di partecipare a "Uomini e donne", gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e la padrona di casa e conduttrice Maria De Filippi. «Quando ho chiesto di intervenire non immaginavo di arrivare a quella conclusione», spiega Castello. «Volevo dire a Cristina, che fa tanto la femme fatale, che era l’obiettivo e non la meta di Alessandro. Però, non ti fanno finire il discorso, cercano di prevaricarti anche offendendo, e quando replichi a tono provano a schermarsi tirando in ballo il fatto di essere donne», aggiunge il professionista, 46 anni, ormai ex “cavaliere”, attaccato durante la sua ultima puntata proprio da Barbara. «Era l’unica che mi interessasse, e mi dispiace che si limiti a conoscere un uomo per pochi mesi anziché darsi veramente mettendosi in discussione: quando le ho detto di corteggiarmi era del tipo “tira fuori tu qualcosa”, non volevo fare lo splendido».

«Grande esperienza»

Invece, la De Santi ha messo in discussione il suo interesse per lei. Così, per dimostrarle che sbagliava, Federico se n’è andato. «Ma se dovessi dare un voto alla mia partecipazione, direi 10: una delle esperienze migliori che abbia fatto», dice Castello. «Per come l’ho vissuta, era una cena in cui la festeggiata Maria De Filippi invitava tanti amici, dove non tutti si conoscevano tra di loro. E come a una cena, può capitare che tra gli ospiti scatti qualcosa, e che ci si veda dopo la cena, per poi ritrovarsi e raccontare ciò che è accaduto. È una fotografia della nostra società, c’è chi parla di lavoro, chi dice stupidaggini o sbaglia un verbo, e ognuno dice la sua. Ma la cosa bella è che ho potuto essere me stesso: è stato tutto molto divertente». Peccato per l’esito. «Barbara, che è bellissima, era la sola che mi piacesse. Di Asmaa avevo chiesto il numero prima che risultasse anche lei piagnucolosa. Aurora, poi, in puntata non è venuto fuori, ma dopo che aveva manifestato interesse per me ha iniziato a buttarmi addosso i suoi problemi, diventando insistente di fronte ai miei “no”: dovrebbe diventare normativo che se un uomo dice “no”, è “no”».

Quanto ai fan («In studio i ragazzi si alzavano per salutarmi, strano ma divertente»), non tutto è perduto: «Sono andato via e non ho in programma di rientrare, né sono stato contattato per tornare. Ma non escludo, qualora me l'offrissero, di accettare il trono».

