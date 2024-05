Federico, campione di mobilità sostenibile 

In un mese ha percorso a piedi 506 chilometri, limitando l’uso dell’auto e prediligendo i mezzi di trasporto pubblici. È un giovane di Settimo San Pietro, Federico Melis, 26 anni, barista a Cagliari, il vincitore con 116mila punti del concorso bandito dalla Città metropolitana di Cagliari con la promozione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), aperto a tutti i residenti dei Comuni dell’ente. L’obiettivo? Spostarsi in modo sostenibile utilizzando il più possibile mezzi di trasporto pubblico, elettrici e anche le gambe per contribuire ad abbattere l’inquinamento atmosferico e rumori. Il progetto ha avuto 856 adesioni: per un mese intero i partecipanti si sono cimentati nella singolare competizione. All’estrazione dei premi tra i migliori classificati, Federico Melis ha vinto una bici elettrica pieghevole. Se la godrà: la voglia di pedalare non gli manca di certo.

Sei chili persi

Per un mese Federico, Mattia di Cagliari, che ha vinto un monopattino, e Teresa, cagliaritana di Pirri che si è portata a casa una bici muscolare pieghevole, si sono spostati principalmente camminando e usando i mezzi pubblici. Federico, il vincitore, ha persino perso 6 chili di peso e ora utilizzerà la sua nuova bici elettrica magari per gli spostamenti casa-lavoro.Altri tre partecipanti si sono aggiudicati tre abbonamenti da 24 corse messi a disposizione dal Ctm, mentre tutti i presenti che hanno preso parte alla sfida hanno avuto uno zainetto, una borraccia e una pennina Usb contenente il Piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana di Cagliari.

Al lavoro a piedi

Federico Melis è ovviamente soddisfatto: «Ho aderito a questa iniziativa con grande entusiasmo. Mi piace camminare, mi piace correre, l’ambiente è un bene da proteggere in tutti i modi, anche limitando il più possibile l’uso della propria macchina. Saputo di questo bando, non ci ho penato due volte: “Partecipo”, mi sono detto. E così è stato».

Come ha raggiunto il traguardo dei 506 chilometri a piedi in un mese? «Lavoro in un bar nel centro storico di Cagliari. A fine turno non ci sono mezzi pubblici per riportarmi a casa. Così ho pensato di arrivare a Cagliari con la mia auto, parcheggiandola dove inizia il traffico e percorrendo poi il tragitto a piedi sino al “mio” bar. Tutto buono per la salute. Tanto più che ho percorso tutti i giorni, sempre a piedi, con certificazione del gps, gli 11 chilometri, tra andata e ritorno, da casa mia, a Settimo San Pietro, sino alla Baita, il punto più alto della pineta di Sinnai. Un tracciato che in qualche occasione, ho ripetuto per due volte al giorno. Così ho accumulato i 506 chilometri a piedi in un mese compresi quelli fatti a Cagliari per recarmi al lavoro». Un sacrificio che è valso un successo prestigioso, visto che si sta parlando di mobilità sostenibile? «Non è stato un sacrificio», risponde il giovane barman: «Semmai una bellissima esperienza. Penso di poter fare ancora meglio».

«Pedalare fa bene»

Ora ha la bici elettrica: «La userò sicuramente. Consiglio a chi può farlo di camminare a piedi e di pedalare: fa bene alla salute e all’ambiente. L’iniziativa della Città metropolitana è stata davvero straordinaria: 856 adesioni sono state davvero tante. Ma si può fare di più».

