Federico Argiolas è il commissario dell’Asl 5 «Nuovi canali di ascolto e risposte ai cittadini» 

Cambio al vertice dell’Azienda sanitaria di Oristano. Da ieri infatti Federico Argiolas ha iniziato il lavoro come commissario straordinario. E a leggere il suo curriculum ci potrebbero essere tutti i presupposti per un cambio di marcia della sanità provinciale. Il 55enne cagliaritano infatti è un medico con una lunga esperienza alle spalle nell’ambito dell’organizzazione sanitaria.

Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, Argiolas ha all’attivo un dottorato di ricerca in Sanità pubblica e medicina di comunità conseguito all’università di Sassari, un corso di perfezionamento in organizzazione e gestione sanitaria alla Bocconi di Milano e un master in Statistica medica all’università Bicocca. Nel 1999 ha iniziato il suo percorso lavorativo come dirigente nella direzione medica del San Francesco di Nuoro, incarico che dal 2002 al 2008 ha ricoperto all’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Poi il rientro in Sardegna, e l’arrivo lo scorso anno a Oristano come direttore medico dei tre presidi ospedalieri. «Ringrazio la presidente Alessandra Todde, l’assessore Armando Bartolazzi e la Giunta regionale per la fiducia – ha esordito Argiolas - Cercherò di garantire nuovi canali di ascolto per i cittadini e di condividere con gli interlocutori istituzionali la ricerca di soluzioni ai problemi esistenti». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA