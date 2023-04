Federica Sciarelli e il coraggio di non fermarsi davanti a un mistero 

Il fascino del mistero ma anche la crudezza del male che con facilità si annida nell’animo delle persone. Casi noti e meno noti ma sempre affrontati con correttezza e rigore: il programma televisivo “Chi l’ha visto?”, sin dalla sua prima puntata il 30 aprile 1989 con Paolo Guzzanti e Donatella Raffai, fa luce su quelle vicende irrisolte che lo scorrere del tempo rischia di sbiadire, dando voce alle storie di coloro che vivono sulla propria pelle esperienze drammatiche. Di questo e molto altro, si è parlato ieri proprio con Federica Sciarelli, storica presentatrice dal 13 settembre 2004 della trasmissione in onda ogni mercoledì su Rai 3, ospite di Simona De Francisci su Radiolina in occasione de “La Strambata”.

Dal 2004

La Sciarelli si presta alle domande con gentilezza: nel raccontare alcuni dei momenti più significativi degli ultimi vent’anni della storia nostrana fa riferimento a personaggi diventati, spesso a loro malgrado, noti al grande pubblico senza però mai dimenticarsi di quanto l’aspetto umano sia rilevante. «Definire “Chi l’ha visto?” Bella domanda: beh, sicuramente un archivio fantastico. Piccola premessa: io mi prendo le responsabilità solamente dal 2004», esordisce con ironia la Sciarelli, raggiunta telefonicamente alle 13.10 in punto. Incalzata dalla De Francisci si sofferma su uno dei marchi di fabbrica del programma ovvero i telespettatori. «Per noi sono come colleghi, molto spesso hanno dato un contributo prezioso. “Chi l’ha visto?” va ben oltre l’essere una trasmissione di alto richiamo: è un grandissimo osservatorio». A quel punto si inserisce nella conversazione Massimiliano Rais, giornalista di Videolina, che ricorda alla Sciarelli gli esordi al Tg3 con la direzione di Sandro Curzi. La risposta della conduttrice va ben oltre l’effetto amarcord. «Sai che sono molto felice che tu abbia ricordato Sandro? Per me è stato un maestro prezioso: in quel periodo ho appreso lezioni che si sono rivelate fondamentali nel prosieguo del mio percorso». E, come sottolineato da Simona De Francisci, il percorso del volto storico di “Chi l’ha visto?” va ben oltre le inchieste approfondite e un team di professionisti attivo in qualsiasi giorno dell’anno: bensì, affiora le sue radici in quell’empatia spesso citata ma che di rado si traduce in concretezza. «Noi ci troviamo giornalmente ad avere a che fare con i familiari di persone scomparse, talvolta anche di vittime: non possiamo assolutamente dimenticare la componente del tatto e la delicatezza nel rivolgerci a loro. Non si tratta di semplici figure da sbattere come fossero oggetti sullo schermo davanti a tutti. Sono persone con le proprie angosce, con il proprio vissuto e la propria sofferenza, tutti fattori che non possono passare in secondo piano».

La cronaca

Da quel momento in poi la chiacchierata entra nel vivo e vengono passati in rassegna numerosi casi seguiti dalla Sciarelli e i suoi collaboratori: dalla scomparsa di Emanuela Orlandi quarant'anni fa, con riferimento all’incontro di martedì scorso tra il fratello Pietro e Alessandro Diddi Promotore di Giustizia della Città del Vaticano, al ritrovamento il 17 marzo 2010 del corpo della studentessa Elisa Claps uccisa da Danilo Restivo il 12 settembre 1993, sino al ritrovamento, risalente a qualche settimana fa, del corpo dell'accumulatore seriale Raffaele Lioce in viale Mazzini a Foggia, passando per il massacro del Circeo del 1975 e il libro scritto in merito dalla Sciarelli con Giuseppe Rinaldi nel 2006 “Tre bravi ragazzi”, la scomparsa di Denise Pipitone nel 2004 e il rapporto venutosi a creare con la madre Piera Maggio, che fu ospite proprio di Simona De Francisci nella sala Giorgio Pisano dell’Unione Sarda il 26 novembre scorso, l’uccisione del piccolo Tommaso Onofri nel 2006 e il ritrovamento, nel febbraio 2008, dei corpi dei fratellini di Gravina Ciccio e Tore Pappalardi precipitati due anni prima nel pozzo della “casa delle cento stanze”. Episodi drammatici, a cui “Chi l’ha visto?” non ha mai smesso di dare risalto e che dimostrano, come rimarcato da Philip Roth ne “La macchia umana”, che così come è umano avere segreti e anche umano svelarli.