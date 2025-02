«Federica rivive dentro la sua fiaba» 

Era il suo sogno: pubblicare quella fiaba a cui aveva dedicato le sue ultime energie. Una storia di resilienza molto simile alla sua, ma con un finale diverso. Un piccolo drago, quello immaginato e disegnato da Federica Mascia - selargina scomparsa a 46 anni - destinato a entrare nelle scuole e diventare famoso grazie al marito, Diego Demontis, che a un anno dalla morte della sua dolce metà quel sogno l’ha realizzato pubblicando le prime 50 copie.

«Le ho promesso in camera mortuaria che avrei portato avanti il suo progetto», ricorda mentre cerca di trattenere le lacrime. Oggi - alle 18,30 - il libro verrà presentato al Palavienna, e il ricavato in parte andrà devoluto alla Fondazione Telethon.

La storia

Una vita trascorsa a lottare contro quattro malattie genetiche rare. A 19 anni i primi problemi di salute che poi si è trascinata fra alti e bassi sino allo scorso anno. «A febbraio la meningite l’ha portata alla sordità, mentre il suo corpo si spegneva giorno dopo giorno», racconta il marito. «È stato uno strazio vederla sempre più debole, anche se affrontava tutto con il sorriso quasi non volesse far pesare agli altri i suoi problemi di salute». Moglie, educatrice, pasticciera per passione, e l’ambizione di diventare una professoressa a tempo pieno.

Le fiabe

Poi c’era la passione per le fiabe. Come "Flight e le sue piccole ali”, il racconto illustrato dove fra le righe c’è la sua storia clinica. E che avrebbe voluto presentare nelle scuole. Il protagonista è un draghetto, lo stesso che Diego Demontis si è persino tatuato nel braccio sinistro. «L’unico tatuaggio fatto in vita mia», dice. Il senso della fiaba è racchiuso nelle parole che lei stessa aveva scritto sognando la pubblicazione. E che il marito ha voluto inserire nelle ultime pagine del libro: «La storia di Flight nasce dalla necessità di trovare in me la forza per affrontare un periodo molto difficile della mia vita. Ognuno di noi si troverà ad affrontare piccole e grandi difficoltà ma, nonostante tutto, ricordiamoci che grazie alle nostre risorse e il sostegno degli altri, tutti gli ostacoli possono essere superati e aiutarci a diventare sempre più forti».

Il sogno diventato realtà

Oggi la presentazione al Palazzetto della pallacanestro in viale Vienna, lì dove moglie ha trascorso gli ultimi quindici anni della sua vita nei campi estivi organizzati dal San Salvatore basket. La serata sarà presentata dall’influencer sardo “Kry fisso ridendo”, con tanto di audiovideo del libro dove una delle voci narranti è proprio quella di Federica. «Avevamo fatto le prove prima che perdesse completamente l’udito e le forze, fortunatamente ho conservato tutto», dice il marito. Ci saranno parenti, amici, le tante persone che hanno fatto parte della sua vita. Mentre a distanza seguiranno la sorella Rossana e la nipotina Alice che adorava come fosse una figlia.

