Federica Pinna svela la lista in corsa per le amministrative 

Federica Pinna alza il velo sulla lista che guiderà alle amministrative del 6 e 7 giugno, in campo contro Stefano Anni, attuale sindaco di Nuraminis che punta alla riconferma.

Mell’ex Montegranatico l’ingegnera 53enne, dal 2020 consigliera di minoranza, ha tenuto il primo degli incontri aperti alla cittadinanza dove sono state condivise idee e visioni sul futuro di Nuraminis e della frazione Villagreca, servito anche a dare un volto ai 13 componenti della lista “Il Cambiamento Possibile”, composta da 7 donne (oltre alla stessa Pinna, Mariassunta Pisano, ex sindaca, Elisa Casula, Elisabetta Contini, Irene Farris, Manuela Mandis, Annamaria Simbula) e 5 uomini: Fausto Fadda, Antonio Mulas, Salvatore Pillosu, Fabio Porcu e Alberto Salice.

«È stato un momento molto partecipato: tanti cittadini presenti e interventi attenti e contributi precisi», commenta Federica Pinna. Molti gli spunti emersi: da chi ha richiesto più attenzione alla cultura a chi ha reclamato un focus sugli anziani. Poi una maggiore attenzione al rispetto delle regole in materia di traffico e viabilità e, ancora, chi ha chiesto la soluzione dei problemi per le case Area. «Non è un miraggio ma un obiettivo fattibile: in modo da consentire a chi ci abita da 40 anni di acquistare gli alloggi Erp», ha detto Pinna, che ha parlato anche della «rivisitazione del piano traffico, problema sentito da molti che ha cambiato le nostre abitudini e sul quale faremo valutazioni attente e accurate».

Secondo appuntamento elettorale: oggi, alle 18,30, nell’ex scuola di Villagreca. (ig. pil.)

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