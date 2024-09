Federica Manzon conquista a Venezia il Campiello 2024 

È Federica Manzon a trionfare nel Premio Campiello, giunto alla 61esima edizione. La scrittrice friulana, 42 anni, ha vinto grazie alla sua opera “Alma” (Feltrinelli), che ha conquistato un elevatissimo numero di voti: ben 101 su 300. Al secondo posto è arrivato l’autore che molti addetti ai lavori davano per grande favorito per la vittoria finale, Antonio Franchini con il suo “Il fuoco che ti porti dentro” di Marsilio editore, che si è fermato a 78 preferenze. Al terzo posto è arrivato Emanuele Trevi con “La casa del mago” (Ponte alle Grazie), che ha conquistato 66 voti, in quarta posizione si è classificato Michele Mari con “Locus Desperatus” di Einaudi, che ha ottenuto 33 voti. Infine, ha messo assieme sei preferenze Vanni Santoni con il suo “Dilaga ovunque” di Laterza.

Il romanzo vincitore è ambientato a Trieste. Alma è il nome della protagonista che per tutta la vita sarà sovrastata dalla figura del padre, “lo slavo”, uomo misterioso e sfuggente che andava e veniva al di là del confine senza che si potesse sapere che lavoro facesse. Hanno votato 287 giurati popolari su 300 aventi diritto. «Dedico questa vittoria alle persone che stanno attraversando il confine», il commento emozionato della vincitrice, «e che sognano non tanto il futuro ma il presente».

