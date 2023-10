Federica e Giovanni: un lavoro e le nozze 

Ancora pochi decenni fa erano considerate persone con grave ritardo mentale. Ma molto è cambiato e cambierà per chi ha la sindrome di Down. Tanti progetti, portati avanti anche in Sardegna da medici, associazioni e famiglie, hanno migliorato le capacità sociali e di vita autonoma delle persone Down. Domenica è la Giornata nazionale: un modo in più per sensibilizzare al rispetto delle disabilità. E dall’Ogliastra arriva una straordinaria storia di normalità: Federica e Giovanni (nella foto), 26 anni, vogliono rendersi indipendenti e sposarsi.

