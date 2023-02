Federica Brignone si prende l’argento, come nel 2011 

Dopo l'oro nella combinata, una Federica Brignone formato super ha conquistato anche l'argento nel gigante iridato di Meribel, la stessa medaglia vinta nella medesima disciplina nell'ormai lontano 2011, ai Mondiali di Garmisch. Allora non si era ancora affacciata sulle piste la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, che ieri ha soffiato la vittoria all'azzurra per 12 centesimi e ha portato a casa il settimo titolo iridato in carriera, il primo nello slalom gigante, versandoci sopra anche qualche lacrima di emozione. «Mentalmente ero veramente carica e ho fatto del mio punto debole la mia forza - ha spiegato Brignone, reduce da tre giorni di influenza ma tutta sorrisi – ho raschiato il barile ma sono contenta di averlo fatto e di aver ottenuto questo risultato». E ha aggiunto: «Sono una atleta che vuole sempre lavorare di più, altrimenti non sono contenta, questa volta sono riuscita ad accettare di dovermi fermare, mi sono detta che mi sarei ricaricata per la gara. E così è andata e sono davvero felice».

L'azzurra ha fatto una discesa perfetta, migliore di quella della stessa Shiffrin alla quale ha rosicchiato tanti centesimi ma non abbastanza per andare a vincere l'oro - la statunitense ha chiuso in 2’07"13 - ma più che sufficienti per una splendida medaglia d'argento. Il bronzo è andato alla norvegese Ragnhild Mowinckel. Per l'Italia le cose potevano a andare ancor meglio se Marta Bassino nella prima manche non fosse finita fuori linea, chiudendo tredicesima. Nella seconda manche la piemontese ha spinto al massimo, finendo così quinta.

RIPRODUZIONE RISERVATA