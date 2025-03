Federica Abozzi e quei “Quaderni verdi” 

Nella biblioteca di Simaxis, domani alle 16,30, si terrà l'incontro “Lettura a libro aperto” sul romanzo “Quaderni verdi”, pubblicato da Catartica e scritto da Federica Abozzi, che sarà presente per incontrare i lettori e condurli tra le pagine della sua storia.

Il romanzo

Un’occasione per immergersi nei sogni e nei ricordi di Vera, la protagonista che ha il coraggio di prendere in mano la sua vita e plasmarla come le piace. Da un’occasione fortuita, il ritrovamento di un quaderno dimenticato sul sedile di un treno, si accende in lei quella scintilla che si trasforma in un fuoco. È il desiderio incontenibile di viaggiare, conoscere, capire cosa c'è oltre la routine della quotidianità. È anche il desiderio di prendersi del tempo per se stessa e per le sue passioni, per ascoltare e ascoltarsi, seguendo il percorso che la porta a una rinascita. Lo scrupolo che nasce dal rispetto della privacy altrui, e che in un primo momento trattiene Vera da aprire il quaderno, è presto superato dalla curiosità. Le pagine diventano una calamita e il viaggio in treno, che da Milano la porta a Firenze, si rivela un percorso introspettivo. È una vera esperienza formativa, perchè tra chi ha scritto e chi legge si crea una sintonia speciale: Vera si ritrova dentro quelle parole come se fossero state scritte per lei. La lettura le svela qualche dettaglio della proprietaria del diario: si chiama Zoe, vive a Bergamo. Sa anche quali città sta visitando: Bratislava, con le sue statue, il blu della chiesa di Santa Elisabetta e la porta di San Michele; per arrivare a Vienna, con i suoi palazzi, il cibo gustoso e l'atmosfera regale. Sa anche qual è la meta desiderata: il Cammino di Santiago di Compostela, avvertito come un’urgenza da Zoe ma anche da Vera. Le parole ispirano la realtà, trasformano in progetti i sogni cullati in silenzio per troppo tempo e Vera si trova in viaggio. Conoscerà nuove amiche, faranno insieme progetti, troverà Zoe e scriverà. Scriverà tanto. Per lavoro, per stupirsi, per farsi travolgere dagli imprevisti. E per capirsi fino in fondo. Le emozioni sono il filo conduttore della vicenda, che riceve linfa da episodi quasi impercettibili: un'intuizione, un profumo, un ricordo. Piccole rivelazioni che disorientano ma per aprire nuove strade: quelle del cuore.

