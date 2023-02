«Federalismo portuale, scali più forti con le Spa a controllo pubblico»  

Dopo la presentazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata si inizia a parlare di “federalismo portuale”. Per la coalizione di governo si tratta di attribuire ai diversi scali missioni economiche differenti. Il viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, non ne ha fatto mistero nelle ultime uscite pubbliche: «Dobbiamo fare in modo che il buon andamento dei porti dia benefici a tutto il territorio».

Il polmone finanziario

Questo tipo di federalismo dovrebbe andare di pari passo con una maggiore autonomia economica e anche su questo Rixi è stato esplicito: «Ogni bacino portuale deve disporre di un proprio polmone finanziario». Lo schema a cui si ispira la coalizione di governo è quello delle società per azioni a controllo pubblico: «Non sono innamorato del modello delle Spa per la gestione dei porti, ma se in questo modo uno scalo può diventare più competitivo ben vengano le società per azioni controllate dal pubblico», sono le parole di Rixi. Le ragioni che sostengono il federalismo portuale, secondo gli esponenti della Lega, scaturiscono dall’attuale vocazione degli scali nazionali: quelli del Nord Tirreno e del Nord Adriatico hanno un mercato contendibile nel Centro Europa mentre i porti del Mezzogiorno e della Sardegna sono quasi esclusivamente al servizio dei rispettivi territori regionali.

Materie e richieste

Al Sud l’unica eccezione è Gioia Tauro che, in quanto hub di transhipment per container, ha una missione differente dagli altri. C’è anche da ricordare che nel disegno di legge sull’Autonomia differenziata, tra le ventitré materie su cui le Regioni possono chiedere di svolgere proprie funzioni, ci sono i porti e gli aeroporti. A spingere sul federalismo portuale non c’è solo il viceministro Rixi ma anche i governatori leghisti del Friuli e del Veneto, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, e quello della Liguria, Giovanni Toti. Il Veneto è una delle Regioni che ha firmato un patto con l’esecutivo per ottenere più poteri e ha incluso nelle funzioni da svolgere in proprio infrastrutture, porti e aeroporti. A sua volta, la Liguria chiede mani libere sulla logistica, sui porti e la fiscalità collegata.