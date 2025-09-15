Fedeli in lacrime per don Giulio Corongiu 

A Sant’Antioco, il sindaco Ignazio Locci ha proclamato il lutto cittadino per la morte di don Giulio Corongiu, il parroco della chiesa di Nostra Signora di Bonaria che ha perso la vita domenica pomeriggio, uscendo fuori strada con la sua auto mentre rientrava in paese da Cala Sapone. Gli agenti della Polizia locale che hanno fatto i rilievi stanno ricostruendo la dinamica del tragico momento che ha portato al fatale incidente. I funerali avranno luogo stamattina alle 11 nella chiesa che lui stesso ha guidato per decenni.

La camera ardente

A salutarlo, nella camera ardente allestita davanti all’altare, centinaia di persone, ininterrottamente, hanno sfilato, trattenendosi per un saluto al parroco buono mentre nei profili social di don Giulio, in migliaia hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Il lutto cittadino è «conforme ai sentimenti della popolazione di esprimere con forza la partecipazione della comunità alla scomparsa del parroco della chiesa di Nostra Signora di Bonaria e di dover rendere omaggio alla salma nel corso della cerimonia funebre - recita l’ordinanza - l’amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, degli amministratori e degli esponenti delle diverse forze politiche, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del Comune per questa grave perdita». Ieri è arrivato a Sant’Antioco anche il cardinale Arrigo Miglio.

Lutto cittadino

Nel dispositivo dell'ordinanza l’invito «agli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, dalle 11 alle 13 e, sentita la dirigente scolastica, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado alla partecipazione alla cerimonia funebre». È arrivato anche il messaggio di cordoglio del vescovo, monsignor Mario Farci e di tutti i sacerdoti della diocesi di Iglesias, che questa mattina concelebreranno la messa del funerale. «Abbiamo perso un padre, una guida, non riusciamo a commisurare la tristezza che ci avvolge in questo momento— scrivono gli animatori dell’oratorio – don Giulio sei stato la nostra colonna portante e lo sarai per sempre».

