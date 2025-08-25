VaiOnline
Dolianova.
26 agosto 2025 alle 00:53

Fedeli in festa per San Biagio: tre giorni di appuntamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È tutto pronto a Dolianova per “Sa Festa manna de Santu Brai”. Tre i giorni di festeggiamenti programmati dalla parrocchia di San Biagio in collaborazione con la “Societas Sicci Sancti Blasi”, la Pro Loco, l’associazione “Is Axrolas” e Dolia.com. In cartellone tanti eventi che faranno da contorno ai tradizionali riti religiosi in onore del martire compatrono del paese insieme a San Pantaleo.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì, alle 19, con la santa messa. Alle 20,30, in via Roma l’apertura degli stand degli hobbisti. Alle 22, in piazza Brigata Sassari, la commedia in lingua sarda della compagnia teatrale Doliense. La festa proseguirà sabato, dalle 19 in piazza Europa animazione e giochi per bambini e l’esposizione di scooter degli anni ’90. Alle 20, nella chiesa di San Biagio la solenne vestizione del santo. Alle 22, in piazza Brigata Sassari, la serata in musica con lo spettacolo “Nostalgia Anni ‘90”. Domenica il clou dei festeggiamenti. Quest’anno la processione è stata spostata dalla mattina alla sera per evitare la canicola estiva. Dopo la messa delle 18,30, alle 20 il simulacro di San Biagio sarà accompagnato per le vie del paese dai cavalieri, dai gruppi folk seguiti dai comitati dei paesi del circondario, dai suonatori di launeddas e dalla banda del Circolo musicale parteollese. Alle 22,30, dopo i fuochi d’artificio, la serata conclusiva con i balli e la musica sarda a cura del gruppo Sonadas. ( c. z. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 