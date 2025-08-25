Fedeli in festa per San Biagio: tre giorni di appuntamenti 

È tutto pronto a Dolianova per “Sa Festa manna de Santu Brai”. Tre i giorni di festeggiamenti programmati dalla parrocchia di San Biagio in collaborazione con la “Societas Sicci Sancti Blasi”, la Pro Loco, l’associazione “Is Axrolas” e Dolia.com. In cartellone tanti eventi che faranno da contorno ai tradizionali riti religiosi in onore del martire compatrono del paese insieme a San Pantaleo.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì, alle 19, con la santa messa. Alle 20,30, in via Roma l’apertura degli stand degli hobbisti. Alle 22, in piazza Brigata Sassari, la commedia in lingua sarda della compagnia teatrale Doliense. La festa proseguirà sabato, dalle 19 in piazza Europa animazione e giochi per bambini e l’esposizione di scooter degli anni ’90. Alle 20, nella chiesa di San Biagio la solenne vestizione del santo. Alle 22, in piazza Brigata Sassari, la serata in musica con lo spettacolo “Nostalgia Anni ‘90”. Domenica il clou dei festeggiamenti. Quest’anno la processione è stata spostata dalla mattina alla sera per evitare la canicola estiva. Dopo la messa delle 18,30, alle 20 il simulacro di San Biagio sarà accompagnato per le vie del paese dai cavalieri, dai gruppi folk seguiti dai comitati dei paesi del circondario, dai suonatori di launeddas e dalla banda del Circolo musicale parteollese. Alle 22,30, dopo i fuochi d’artificio, la serata conclusiva con i balli e la musica sarda a cura del gruppo Sonadas. ( c. z. )

