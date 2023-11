Fedeli  in festa per il nuovo  parroco 

Comunità in festa a Senorbì per l’arrivo del nuovo parroco don Giancarlo Dessì. L’inevitabile malinconia per il saluto rivolto appena due settimane fa a don Nicola Ruggeri, che dopo undici anni ha lasciato la cittadina della Trexenta per un nuovo ministero come parroco del Santissimo Rendentore a Monserrato, oggi la parrocchia Santa Barbara di Senorbì si riveste a festa per dare il benvenuto a don Giancarlo.

Alle 16.15 l’arrivo del sacerdote in via Calabria (angolo via Sicilia), l’accoglienza da parte della comunità e il saluto delle autorità; a seguire la processione con la partecipazione di tutte le associazioni, i comitati, i gruppi parrocchiali sino alla chiesa parrocchiale dove il nuovo parroco bacerà il crocifisso, rinnovando il rito dell’aspersione del popolo con l’acqua benedetta. Alle 17 la messa solenne presieduta dal vicario generale monsignor Ferdinando Caschili e concelebrata da don Giancarlo Dessì e dagli altri sacerdoti presenti.

Al termine della solenne celebrazione religiosa, il saluto del nuovo parroco ai fedeli e il rinfresco nel salone parrocchiale organizzato dal Consiglio pastorale con la fattiva partecipazione delle associazioni religiose e civili. (sev. sir.)

