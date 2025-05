Fedeli in festa per i tre santi 

Al via da venerdì a Samatzai la festa per i santi Bertorio, Giustino e Fedele le cui reliquie furono trovate nelle campagne del paese. «Quest’anno cadono i 400 anni dal ritrovamento in località San Marco in Tradori da parte di un bambino di nome Serafino che fu attirato dal profumo di tre gigli presso i ruderi della chiesa di San Marco. Oggi le reliquie sono conservate nella cappella vicino all’altare maggiore della parrocchia in un sarcofago» spiega il parroco don Michele Saddi. Nei cinque giorni di festa previsti eventi liturgici, mostre e proiezioni. Si inizia venerdì col rosario e la messa a cui seguirà il convegno e la presentazione della mostra sui tre santi al Monte Granatico. Sarà inaugurato anche il nuovo murale dedicato a San Bertorio vescovo. «Ho coinvolto tutte le realtà del paese, il comitato dei sessantenni, il Comune e la Pro Loco», chiude don Michele. ( y. m. )

