Fedeli in festa per i 56 anni della parrocchia 

La chiesa di Santo Stefano ha festeggiato nei giorni scorsi il 56° anniversario di fondazione della parrocchia e il 23° anno di dedicazione della chiesa. Come sempre alla messa hanno partecipato tantissimi fedeli. Era il 1967 quando don Tonio Tagliaferri inaugurò questa chiesa così particolare con l'altare al centro e le gradinate attorno. La dedicazione della chiesa parrocchiale invece è del 2000.

Don Tonio aveva alle spalle appena otto anni di sacerdozio, quando arrivò in città. Era stato l’allora arcivescovo Monsignor Botto ad affidagli l’incarico di creare una chiesa a Santo Stefano. All’epoca il quartiere era solo una distesa di campi e nominare un parroco per 1200 anime era di certo un rischio, ma la scommessa fu vinta appieno. Don Tonio per lungo tempo disse messa in una casa in affitto in via Parini, poi in un capannone e piano piano da qui nacque il progetto di questa chiesa così diversa, grande e spaziosa con le gradinate davanti all’altare.

