Fedeli in festa in onore  di Nostra Signora di Bonaria 

È una delle feste più antiche e identitarie del paese, un appuntamento che attraversa generazioni e che ogni anno richiama residenti, emigrati e visitatori. Dal 21 al 29 agosto la comunità terralbese celebra la 103ª edizione della Festa di Nostra Signora di Bonaria, un intreccio di devozione, storia e tradizioni popolari.

Il programma

La festa si apre venerdì nella chiesa di San Pietro con il rosario alle 17 e la messa alle 17.30 presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni e animata dal coro interparrocchiale. A seguire, il pellegrinaggio verso Marceddì, accompagnato dalla confraternita Madonna del Rosario e dai suonatori di launeddas, attraverserà le vie storiche che collegano Terralba alla borgata marina. La serata si chiuderà alle 23 con lo spettacolo musicale dei Disizu, offerto dalla leva 1974. Il giorno successivo la festa si sposta nella chiesa della Beata Vergine di Bonaria con il rosario delle 18, la messa alle 18.30 e la processione con gruppi folk, banda musicale Giuseppe Verdi e associazioni locali. Dalle 20 spazio alla tradizione gastronomica con la sagra del pesce curata dai pescatori di Marceddì, mentre la serata proseguirà con lo spettacolo dei Ratti Matti e il gran finale pirotecnico dei Fratelli Massa di Serdiana. Domenica, dopo la messa delle 9, alle 10.30 si svolgerà la processione in mare, con la benedizione delle barche e dei pescatori, seguita dalla messa presieduta dal vescovo di Iglesias Mario Farci. La giornata si chiuderà con la celebrazione delle 19.30. Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto, ogni sera alle 18.30 si terrà il rosario e alle 19 la messa nella chiesa della B.V. di Bonaria. La festa si concluderà sabato 29 agosto con il rosario delle 17 e la messa delle 17.30, seguite dal pellegrinaggio di rientro verso Terralba. Il corteo attraverserà la Provinciale e le vie principali del paese fino a raggiungere piazza Cattedrale, dove alle 23 si terrà lo spettacolo musicale dei Feedback – U2 Coverband. ( s. c. )

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