Fedeli commossi per la discesa del simulacro del Sacro Cuore 

Quando il simulacro del Sacro Cuore lascia la parte più alta dietro l’altare per scendere davanti ai fedeli, c’è un’ atmosfera di grande commozione.Il coro lo accompagna con una canzone dedicata mentre alcuni parrocchiani, con una sorta di meccanismo, tirano giù il Cristo dall’impalcatura preparata apposta per l’occasione.

Tra i banchi qualcuno piange, altri si raccolgono in preghiera. È uno dei momenti più intensi della festa che sta coinvolgendo il quartiere in questi giorni. L’idea era stata del precedente parroco, don Gabriele Casu. Era lui che aveva pensato di coinvolgere tutti i fedeli facendo scendere direttamente tra loro il Cristo. E l’attuale parroco, don Antonello Piras ha voluto mantenere viva questa tradizione. «È la discesa di Gesù in mezzo a noi», ha detto il sacerdote durante la celebrazione. I preparativi erano iniziati già nei giorni scorsi: «Abbiamo prima preparato l’impalcatura» ha spiegato un parrocchiano, Gianpaolo Isola, «e poggiato il Sacro Cuore in alto in una pedana. In seguito dopo la messa è stato fatto scendere piano piano accompagnato dal coro. È un momento molto intenso, le persone assistono in presa diretta a questa discesa avvolta dalla musica». Il simulacro uscirà poi in processione domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA