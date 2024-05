Fede, preghiere e launeddas: la devozione di Stampace 

Alle 6 del mattino, a Stampace, solo il rumore della pioggia che cade e quello degli zoccoli dei primi cavalli che arrivano nella piazzetta di Santa Restituta. Ha piovuto tutta la notte e c’è rischio concreto che alla processione possano mancare cavalieri e miliziani, ma anche la stessa Guardiania, scorta d’onore a cavallo di Sant’Efisio. Attorno alla scalinata di Sant’Anna solo ombrelli a riparare preziosi abiti, veli e pizzi, calzature di certo poco adatte a questo acquazzone.

Poi, piano piano, i primi squarci di azzurro nel cielo che va sgomberandosi di quelle minacciose nuvole nerastre che avevano fatto temere il peggio. In poche ore via Sant’Efisio è un fiume in piena. Ma di devoti, alcuni malati, anche gravi, in carrozzina, come un adolescente, vestito da miliziano, che ha voluto onorare in questo modo il “suo” santo protettore.

La chiesa strapiena

Nel “santuario” stampacino, fin dalle prime ore, si susseguono le Messe votive. Troppo piccola la chiesa per contenere la folla di devoti che si accalca all’ingresso, in piazzetta. Alle 9 e 30 è don Angelo Cardia, anche lui confratello, in casula rossa, a scendere la lunga e ripida scala che conduce al Carcere di Sant’Efisio. Inizia la liturgia più suggestiva di questa mattina di inizio voto, memoria di celebrazioni accolte in questa catacomba cristiana sin dagli albori della diffusione del Vangelo nell’area mediterranea.

Questo straordinario “corteo nuziale”, che inarrivati cantori di Cagliari hanno definito anche un “affresco in movimento”, da piazza Yenne - colma all’inverosimile, da apparire quasi una riedizione di piazza del Campo in occasione del Palio - parte con la lenta, maestosa rassegna delle tracas , incantevoli per allestimento ed eleganza.

Intanto, in via Azuni e tutt’intorno la parrocchiale cresce l’attesa. Nell’aria si elevano preghiere e canti, brevi intermezzi di “pastorali” con launeddas e sulitus, rosari e gocius: c’è tutta la Sardegna cristiana a rappresentare e ri-presentare per le strade di Cagliari una fede e una devozione che secoli di dominazioni e contaminazioni straniere non sono riusciti a scalfire.

Splende il sole, per questo ennesimo miracolo di Sant’Efisio.Miliziani nelle rosse giubbe e cavalieri conquistano la scena: adesso sono gli zoccoli e le mille campanelle che ornano i cavalli addobbati a festa a echeggiare, assieme agli applausi, scroscianti, che partono al loro passaggio. Di rito, per gli squadroni delle antiche milizie cittadine, l’inchino devoto e riconoscente a Sant’Anna, patrona di Stampace.

L’uscita del Santo

Suonano a distesa le campane di mezzogiorno. Ad annunciare che il Santo, finita la Messa dell’Alternos sta uscendo di chiesa 24 ore dopo essere stato intronizzato. Il protocollo è stato rispettato.Suoneranno ancora, senza pausa, fino a quando il Santo non lascia la sua piccola chiesa per iniziare il suo annuale pellegrinaggio a Nora.

Da dietro la chiesa di San Michele arrivano grigi e minacciosi nuvoloni, carichi di pioggia. Sono le 12 e 30 quando i giganteschi buoi sbucano dalla via Sant’Efisio per immettersi nella via Azuni, trasformata in un colorato tappeto di fiori ed essenze primaverili per la prima di innumerevoli “ramaduras”.

Splende il più bello e sfacciato sole primaverile.

La pioggia è quella dei petali di mille fiori che, da tutti i balconi, vanno a ricoprire il cupolino del cocchio di gala con i colori della festa e della gioia.

Neanche un’ora dopo, le sirene delle navi in porto salutano il passaggio di Sant’Efisio in via Roma e la sua uscita da Cagliari.Per quattro giorni gli stampacini saranno orfani del loro “protettori poderosu” ma pronti, alla sera del 4, a riabbracciarlo, quasi a sospingerlo fin dentro la sua chiesa.

Il Voto è stato sciolto.

Per un anno intero Sant’Efisio sarà, nuovamente, tutto per loro.

