Fede, musica e tradizione: grande festa per san Bernardino 

Comunità mogorese vestita a festa oggi per il patrono san Bernardino. Le celebrazioni religiose e civili, promosse dalla parrocchia guidata da don Massimiliano Giorri e dal comitato leva 1974, vivranno i momenti centrali. La processione inizia alle 10.15, al rientro la messa celebrata dall’arcivescovo di Oristano, Roberto Carboni. Alla processione prenderanno parte le due confraternite, gruppi folk, suonatori di launeddas e i cavalieri. «A questi ultimi - evidenzia Tatiana Frau, una delle componenti del Comitato – sarà consegnata una tavoletta di legno su cui è inciso il simbolo del trigramma “ihs”, che san Bernardino regalava ai fedeli al termine delle sue prediche per ricordare il nome di Gesù. Lo stesso simbolo è disegnato anche nelle bandierine che ornano la strada davanti alla chiesetta di Sant’Antioco, realizzate dai “Colori di Giulia”, un’associazione di Morgongiori che si occupa di ragazzi speciali». Sarà anche rinnovata una delle tradizioni più sentite del paese, la suggestiva “ramadura” che impreziosisce il sagrato della chiesa con migliaia di petali di rosa disposti in raffinate geometrie. Stasera alle 22.30, attesissimo il concerto de “Le Vibrazioni”, seconda tappa sarda del loro Summer tour 2025. A seguire, dj Camedda. Domani alle 10.15 seconda processione, mentre di sera si terranno i balli sardi con il gruppo “Fantasias de ballos”, l'estrazione dei biglietti della della lotteria e gran finale con Tony dj. ( s.c. )

