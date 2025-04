Fede e turismo, il binomio funziona 

Ogni anno che passa, la Settimana Santa di Iglesias, attraverso i suoi riti, non solo riunisce sempre più cittadini in un sentimento di devozione nel cuore della città, ma riesce anche ad attrarre turisti da tutta Italia e dall’estero, diventando un evento di rilievo internazionale, unico nel suo genere rispetto alle tradizioni diffuse nel resto del Paese. Anche quest’anno, la presenza di visitatori ha superato quella dell’anno precedente, registrando un boom di prenotazioni nelle strutture ricettive e nei ristoranti.

Comune e consorzio

Durante le processioni, tantissimi turisti che hanno assistito al lento passaggio delle figure che animano il Martedì, il Giovedì e il Venerdì Santo: ««È andata alla grande» -ha commentato il sindaco di Iglesias, Mauro Usai che guida in prima persona il settore del Turismo in città – abbiamo avuto un ingente afflusso non solo di cittadini, devotissimi alla tradizione, ma anche di turisti ormai di casa in città che si sono fermati ad assistere alle processioni e ai riti pre-pasquali. Registrate ottime prenotazioni tra ristoranti e strutture ricettive». Dato confermato da Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico per l’Iglesiente: «Tanti turisti provenienti dai vari centri dell’Isola, della Penisola e da diversi Paesi europei – afferma – siamo stati un po’ penalizzati dal maltempo ma nelle strutture ricettive c’è stato comunque un medio afflusso di prenotazioni»

Gli ospiti

«Non abbiamo mai assistito a questi tipi di processione – raccontano Alessandra Gervasoni e Niccolò Bianchi, coppia monzese alla loro prima visita in città – anche se abbiamo visto qualcosa di simile in Spagna. Ce l’hanno descritta come una manifestazione molto locale». Entusiasti anche Daniela Chellini e Bruce Beddle, lei livornese e lui neozelandese che stavano girando la Sardegna in camper quando sono venuti a conoscenza, tramite Internet, della tradizione iglesiente:«Stiamo trascorrendo una settimana in Sardegna e abbiamo inserito Iglesias come tappa: siamo venuti appositamente per vedere le processioni di Iglesias di cui abbiamo sentito tanto parlare». Anche per Raffaella Da Preda, turista originaria di Bologna, è la prima volta a Iglesias: «La processione del venerdì è molto suggestiva – commenta – peccato non riuscire a vedere molto, a causa della fiumana di gente». Poi ci sono Christian, Pia, Paola e Toby che, dalla Germania – Heidelberg, per la precisione – sono venuti a passare le vacanze pasquali in Sardegna e hanno deciso anche loro di fare tappa a Iglesias durante la Settimana Santa: «Siamo arrivati nel pomeriggio per goderci la processione e poi abbiamo cercato la pizza migliore di Iglesias – raccontano scherzando – Abbiamo visitato il centro storico: ci è piaciuto tantissimo» Non mancano, infine, gli “ex turisti” che, dopo una vacanza in Sardegna, hanno deciso di trasferirsi stabilmente sull’isola. Come Vittorio Gherardi e Angela Magrì: «Siamo di Milano, ma attualmente viviamo a Cagliari. È la terza volta che veniamo a Iglesias per assistere alle processioni: hanno un fascino particolare. Iglesias ai nostri occhi è un luogo magico che continua ad affascinarci».

