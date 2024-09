Fede e tradizione, Stintino in festa Oggi la magica processione a mare  

La messa nella chiesa parrocchiale e la sera la processione che parte dalle vie del paese e prosegue in mare. Oggi alle 10 inizia a Stintino la festa della Madonna della Difesa, legata indissolubilmente alla nascita del borgo di marinai.

Una storia avventurosa

Era il 1865 quando fu fondata la Confraternita religiosa Beata Vergine della Difesa da parte degli abitanti dell’Asinara. Vent’anni dopo, nel 1885, l’allontanamento forzato dall’isoletta perché il governo piemontese vi aveva istituito una colonia agricola e un lazzaretto. Le quarantacinque famiglie liguri e sarde si imbarcarono portando il simulacro della Vergine e approdarono alla tonnara, gettando le basi per la nascita di Stintino. Da allora, ogni anno la Confraternita nomina un obriere o priore (quest’anno è Giuseppe Denegri) che deve organizzare le celebrazioni.

Il programma

La festa si apre con la santa messa alle 10 nella chiesa parrocchiale. Alle 12, il via al palio remiero che si terrà nella rada del porto vecchio, di fronte alla spiaggetta Azzena. Sui gozzi prendono posto quattro rematori e un timoniere. Alle 16,30 le funzioni religiose proseguiranno con la benedizione al monumento dei caduti e la processione a mare. Sono cinque i barconi ufficiali. Uno trasporta il simulacro della Madonna della Difesa, col gruppo dei confratelli che fanno da portantini, il priore e la bandiera. Nelle altre prendono posto le bandiere, le autorità e altri. Al quintetto si aggregano liberamente altre barche, soprattutto quelle con la caratteristica vela triangolare, detta vela latina, ma anche motoscafi e gommoni. «Abbiamo avuto anche edizioni con 150 imbarcazioni», sottolinea Nicola Schiaffino, referente della Confraternita per il progetto Salude & Trigu (l’evento è inserito da 5 anni nel cartellone della Camera di Commercio del Nord Sardegna).

La corona di fiori

Una volta al largo, il sindaco getta in acqua una corona di fiori. Al rientro dalla processione a mare, e dopo la conclusione della funzione religiosa, la Confraternita accoglierà stintinesi e turisti nel piazzale antistante la sede del sodalizio, in piazza Municipio. Saranno distribuiti i tradizionali biscotti stintinesi (una sorta di savoiardo ondulato) e un bicchiere di vino bianco. Alle 21,30 fuochi d’artificio sul lungomare Cristoforo Colombo, quindi lo spettacolo della comica Valentina Persia, e dalle 22,30 il concerto degli Zero Assoluto in Piazza dei 45.

Il pesce alla griglia

Domani in piazza dei 45 serata dedicata ai balli di gruppo, dal liscio al latino-americano, grazie alle esibizioni di Franco Vidili, Luciano Difraia e Fabrizio Giae. Sabato prossimo alle 19 la sagra del pesce, con orate e spigole preparate alla griglia. Alle 22,30 il concerto folk del gruppo Zeppara. La festa si chiuderà domenica 15 settembre con l’Ottava, che vedrà alle 15 l’elezione del nuovo priore nella sede della Confraternita, la santa messa, la processione e, alle 17, il passaggio della bandiera.

