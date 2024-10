Fede e show, due parrocchie in festa 

Compleanno speciale per le due chiese del centro storico cittadino. Sacro Cuore e Sant’Antonio celebrano in questi giorni i settant’anni dalla fondazione delle parrocchie e Sant’Antonio anche il 120esimo anno della consacrazione della chiesa.

Un momento importantissimo non solo per i fedeli ma per i quartieri, di cui le due chiese sono state e continuano ad essere un punto di riferimento importantissimo grazie anche alla presenza degli oratori. Settant’anni a volte anche molto difficili alle prese con la povertà e spesso con la droga, ma pieni di storie di condivisione e di unione.E siccome una data così importante non poteva certo passare inosservata, entrambe le parrocchie si sono regalate un ricco calendario di iniziative religiose e civili che andranno avanti da oggi e fino a domenica.

Sacro Cuore

A Sacro Cuore, in attesa della grande festa di sabato, oggi cominciano il triduo e il rosario per il Settantesimo. Domani stesso programma mentre nel cortile dell’oratorio sarà allestito anche il mercatino agroalimentare a scopo benefico.Venerdì appuntamento con la Partita del cuore, la storia del calcio quartese in campo alle 20 nel campetto della chiesa. Ci saranno tutti i giocatori della città che in questa parrocchia sono cresciuti e che hanno tirato i primi calci. Sabato il gran giorno con la messa delle 18 e poi alle 20 nei locali del teatro, il convegno “Viaggio nella storia in musica”, con un foto racconto della storia della parrocchia. Gran finale domenica con le messe la mattina alle 7,30 e alle 10, la sera alle 19 e poi alle 20 lo spettacolo di cabaret delle Giovani Marmitte “Ih… ma itta ses scherzendi?”.Celebrare questa festa» dice il parroco don Antonello Piras, «vuol dire soprattutto ringraziare per questi anni, che hanno avuto un significato profondo in principal modo per il quartiere che ha avuto nella parrocchia un simbolo di crescita spirituale. La nostra è una parrocchia molto amata e frequentata da tantissimi fedeli».

Sant’Antonio

Festa grande anche nella parrocchia di Sant’Antonio.Le parole che identificano questo momento sono “memoria grata”» dice il parroco padre Stefano Cogoni, «le parole chiave per ricordare, ringraziando. In settant’anni 13 parroci diversi hanno compiuto l’opera di evangelizzazione importante, portando nella comunità i valori francescani che sono la vicinanza alla gente, la fraternità. Purtroppo la povertà è ancora molto presente, ma ancora dopo settant’anni la parrocchia è calamita per tante persone, dai giovani con l’oratorio, agli anziani». E questo 70esimo, Sant’Antonio lo celebra con la solennità di San Francesco. Oggi alle 18 la recita della corona francescana e alle 19 la messa con al termine il canto del responsorio nell’altare del Santo. Domani stesso programma mentre venerdì, dopo le messe del mattino, alle 18 ci sarà la santa messa solenne animata dal coro parrocchiale seguita dalla processione. Ieri intanto si è celebrata anche la messa per i cento anni di fra Efisio Concu.

RIPRODUZIONE RISERVATA