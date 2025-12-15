Fede e ragione: le testimonianze di professori e medici 

L’importanza dell’alleanza tra fede e ragione, tra spiritualità e impegno sociale. Questi i temi affrontati al Seminario arcivescovile in occasione dell’evento per celebrare il Giubileo della cultura e che ha ospitato professori, ricercatori, uomini e donne di cultura e arte su invito dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, che ha concluso poi la serata con una breve celebrazione giubilare.

È stata occasione per avere uno spazio di dialogo e di confronto attraverso varie testimonianze, come quella del dottor Paolo Zanolla, medico e missionario che ha raccontato la sua esperienza in Africa, e di Andrea Pala, docente universitario di storia dell’arte, che invece ha spiegato di come si può raggiungere la fede attraverso la bellezza dell’arte. Presente anche Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, che ha guidato e moderato i vari interventi.

È stato inoltre proiettato il documentario “Leon de Perù”, che racconta gli anni trascorsi in Sud America da Papa Leone XIV.

«La Chiesa è amica della vostra vocazione di ricercatori, alleata delle vostre fatiche, ammira e sostiene le vostre conquiste e le vostre opere», aveva scritto l’arcivescovo Giuseppe Baturi nella lettera d’invito, confermando quanto sia importante la cultura.

«Non potevamo non incontrarci», prosegue Baturi, «in un tempo difficile, ma anche ricco di prospettive, che interroga le nostre conoscenze, i nostri saperi, ma anche le nostre coscienze».

«In un Giubileo che ci invita a camminare insieme», conclude, «desideriamo riconoscerci come pellegrini di speranza: donne e uomini che non si rassegnano all’oscurità, ma continuano a cercare, a scrutare e a costruire spiragli di luce. In questa direzione il vostro cammino deve diventare il nostro, i vostri sentieri incrociarsi con i nostri».

L’evento svolto al Seminario è stato uno degli ultimi appuntamenti diocesani del Giubileo, che si concluderà domenica 28 dicembre a Bonaria con il raduno delle comunità e le realtà ecclesiali del territorio e la messa dell'arcivescovo Giuseppe Baturi.

