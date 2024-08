Fede e musica, Santa Maria verso la festa 

Nell’attesa della grande festa per la patrona Sant’Elena, saranno le celebrazioni in onore di Santa Maria ad aprire il settembre quartese delle feste patronali. Ricchissimo il programma sia religioso che civile che culminerà con il concerto di Manuela Villa sul palco allestito tra le vie XX Settembre e Garibaldi.

Il via giovedì 5 settembre quando alle 18:20 presidente e comitato accompagneranno la bandiera nella chiesa di Santa Maria di Cepola. Seguiranno alle 18:30 il rosario e la messa in suffragio dei soci defunti. Sempre giovedì alle 21:30 saliranno sul palco gli improvvisatori guidati da Antonio Pani per la gara poetica campidanese. Il rosario si ripeterà anche venerdì 6 e sabato 7. In serata sempre alle 21:30 venerdì 6 lo spettacolo Gran cabaret con le schegge di Teresa Vargiu. Sabato 7 sarà invece la volta dell’atteso concerto di Manuela Villa mentre domenica 8 il momento più intenso di fede e devozione: la processione che partirà dopo la messa delle 18 con l’affidamento alla Madonna dei bambini nati nell’anno. A celebrare ci sarà il parroco di Sacro Cuore, don Antonello Piras.

Il corteo partirà dalla chiesa di Santa Maria e attraverserà le vie Verga, Gorizia, XX Settembre, Montenegro, Caprera , Mameli e Mori. E ancora Negri, Settembrini, Manara per poi fare ritorno in piazza Santa Maria. Nei prossimi giorni saranno definite anche le modifiche al traffico. Parteciperanno i gruppi folk Città di Quarto, Nodas e Su Idanu che saranno poi protagonisti dello spettacolo folk in serata. La gara poetica con gli improvvisatori chiuderà i festeggiamenti lunedì 9.

RIPRODUZIONE RISERVATA