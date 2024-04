Fede e musica per la festa di San Giorgio  

Torna l’appuntamento con la festa di San Giorgio, una delle più sentite a Sestu, organizzata dall’omonima parrocchia con l’aiuto del Comune. Fede ed emozione ma anche intrattenimento per tutti. A cominciare da sabato 20 quando ci sarà una festa per i più piccoli a cura di “Tutto Esaurito” nel piazzale Campioni d’Italia dalle 16 e poi dalle 19 il dj set e animazione con dj Gufo. Domenica toccherà alla musica impegnata, con il maestro Marcello Melis che dalle 20.30 proporrà nella chiesa di San Giorgio una serie di colonne sonore di film. Martedì sarà il giorno della solennità religiosa. Due messe, una alle 7.30 e una alle 10 nella chiesa di San Giorgio, e dalle 16 i figuranti delle associazioni vestiranno i loro costumi tradizionali. Alle 19 ci sarà la processione, seguita dal ballu tundu in piazza Giovanni XXIII, con dolci offerti dal Comitato della festa, e il gran finale alle 20.30 con una messa solenne. Il giorno dopo, dalle 20.30, si chiude con il dj set e spettacolo “Bebecita” con dj e ballerine dal vivo.

