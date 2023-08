Fede e dialogo, il testamento di Yehoshua 

Yehoshua è scomparso poco più di un anno fa, il 14 giugno 2022, mentre era appena arrivato nelle librerie israeliane questo suo ultimo lavoro, che ora Einaudi pubblica col titolo “Il terzo tempio” (88 pagine, 14 euro, traduzione di Sarah Parenzo). È praticamente un testo teatrale, ma che l’autore definiva una «novella in forma di dialogo», e già in questa scelta è insita l’idea di conciliazione e di contrasto alle posizioni integraliste che minacciano l’unità di Israele e il suo futuro.

Amore e giustizia

Qui la voce della ragione è affidata a una donna combattiva, Esther Azoulay, cui le rigide regole religiose tradizionali hanno rovinato la vita e l’amore, grazie all’inganno del rabbino Eliahu Modiano, colto e dal fascino intellettuale, che le ha sfruttate a vantaggio della propria possessività e probabilmente gelosia, dopo che lei, sin da ragazzina, gli era stata affidata dal padre. È lei, che portando la propria denuncia davanti al Tribunale rabbinico di Tel Aviv, nella persona del rabbino Nissim Shoshani, a un certo punto arriva a parlare del Terzo Tempio, quello che gli ebrei, secondo un mito messianico, pregano venga ricostruito al più presto nello stesso luogo in cui sorgeva il secondo, quello distrutto dai romani e di cui resta solo il cosiddetto Muro del pianto, sotto la spianata delle Moschee sacra all'Islam e adiacente alla sacra chiesa cristiana. Per questo Esther dice: “Tutti sappiamo che non si può costruire senza incendiare il mondo con una terribile guerra con le due grandi religioni nate dalla nostra che hanno costruito una chiesa e una moschea sulle rovine del nostro Tempio”.

I riferimenti

Attraverso di lei Yehoshua propone allora che il Terzo tempio venga costruito senza distruggere chiesa e moschea, anzi “che cerchi di abbracciarle” situandolo “modesto, umile, fuori delle mura, tra la tomba di Assalonne e la valle della Geenna, senza minacciare alcun altro luogo sacro... e gli inni e i canti faranno sì che i nostri morti risorgano a nuova vita. Perché i nostri morti sono fin troppi”. Una visione pratica e una religiosa ideologica e politica nella calda realtà odierna israeliana che mostrano come queste pagine siano in realtà una sorta di conte philosophique. Se lo si legge alla luce della tradizione ebraica e della Torah si scoprono mille allusioni sacre e letterarie. Il discorso è complesso, ma Yehoshua senza dimenticare i risvolti umani lo riporta anche nel quotidiano, sa costruire una storia, vi aggiunge sale raccontando di rivalità e ambizioni fra i vari rabbini coinvolti, ed è sempre attento ai particolari così che la lettura sia intrigante anche per chi non sa cogliere tutto quel che vi è dietro di millenario.

