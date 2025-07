Fede, cibo e musica Prende il via oggi il festival dell’estate 

Tra spettacoli, sagre e feste religiose, comincia l’Estate Monserratina. Il calendario proposto da Comune e Pro Loco prevede alle 19 di oggi il primo evento – la presentazione alla Monserratoteca della “Saga di Sandhalia” di Stefano Piroddi – ma la programmazione pensata per ravvivare l’estate paulese andrà avanti fino a settembre.

Domani e venerdì, alla Casa della Cultura, doppio spettacolo firmato Abaco Teatro, mentre sabato sera ai giardinetti del Redentore in scena il concerto degli Mp4. Mercoledì 23 la Monserratoteca diventa cinema con la proiezione del cortometraggio “Horizon”. Dal 24, ogni giovedì, la rassegna “Letture al Parco Magico”. Venerdì 25 il concerto di beneficenza “Un sorriso per Alice” alla parrocchia del Santissimo Redentore, mentre sabato 26 torna la Sagra della pecora in via del Redentore, con degustazioni, balli e musica folk. Mercoledì 30 la poesia è protagonista alla Monserratoteca con l'autore Alessio Atzeni, prima della tre giorni – dal 31 luglio al 2 agosto – della Beer Fest al Comparto 8, con birre internazionali, street food e dj set. Dal 9 all’11 agosto, tra celebrazioni civili e religiose, sarà celebrata la Festa di San Lorenzo. Il clou, per chi trascorrerà le ferie in città, sarà il grande evento di Ferragosto, con la tribute band 883 “Tieni il Tempo” ai giardini del Redentore.

Il calendario dalla seconda metà di agosto in poi sarà aggiornato con ulteriori iniziative dedicate allo sport e al commercio, e in programma a settembre ci sono la festa della Madonna dal 6 all’8 e Sa Festa de Sa Binnenna dal 19. «Un cartellone vario che abbraccia i gusti di tutti, nonostante la disponibilità economica limitata», commenta l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. Soddisfatta la Pro Loco: «L’Estate Monserratina», dice la presidente Francesca Distinto, «celebra la cultura, la tradizione e il senso di comunità».

