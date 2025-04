Fed nel mirino della Casa Bianca 

I mercati rischiano un'altra tegola dopo i dazi: la Casa Bianca sta «studiando le opzioni» per silurare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che giovedì il presidente Donald Trump aveva nuovamente attaccato perché «troppo lento nell'abbassare i tassi di interesse». Con la Fed cauta nel seguire la Bce sulla discesa del costo del denaro, proprio a causa dei dazi che rischiano di infiammare l'inflazione Usa, gli investitori potrebbero rispondere male a una cacciata del banchiere centrale. Perché è un colpo a un'istituzione la cui indipendenza garantisce il valore del dollaro, già offuscato dalla guerra commerciale coi treasuries oggetto di vendite pesanti dopo il cosiddetto Liberation Day. E perché l’appiglio legale cui lavorerebbero gli uomini di Trump creerebbe un precedente pesante per la vita pubblica americana: i legali del tycoon puntano a smontare una storica decisione della Corte suprema che 90 anni fa dichiarò illegittima la decisione del presidente Franklin Delano Roosevelt di licenziare il capo della Federal Trade Commission. Una «minaccia alla credibilità della Fed» - dice al Financial Times David Wilcox, ex economista dell’organismo federale ora all’Istituto Peterson - tanto che «potremmo vedere una reazione dei mercati piuttosto grave». E l’instabilità arriverebbe sulle piazze finanziarie già in sommovimento. Per la Borsa di New York, che oggi si sente abbandonata da un'amministrazione Trump più attenta al suo elettorato popolare, e da una Fed che ha le mani legate, «questo periodo è quello più pericoloso», spiega Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte. Deve prima finire la fase negoziale sui dazi, che durerà fino almeno a giugno, e poi sarà possibile «un buon finale su mercati a fine anno». Poi ci sono i treasuries americani, col trentennale finito alla soglia di guardia del 5% nei giorni successivi al 2 aprile, fra timori per il bilancio Usa e capitali in uscita di fronte all'imprevedibilità di Trump. Proprio ieri Deutsche Bank ha dato conferme che la Cina è fra i grandi detentori di debito Usa che si sta alleggerendo: «Abbiamo osservato una diversificazione con uscite dal dollaro nei portafogli degli investitori cinesi» e «sempre più clienti hanno cominciato a guardare ai bund tedeschi, ai mercati di Spagna o Italia». Non solo: l’aggressività Usa sta spingendo le banche centrali di Cina, India, Turchia a diversificare dai dollari Usa comprando oro. E da tempo Bundesbank sta chiedendo di “rimpatriare” quel 30% delle sue riserve in oro che è depositato alla Federal Reserve di New York. Un campanello d’allarme che indica elevata sfiducia e tensione geopolitica.

