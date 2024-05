«Fece sparire i soldi del Lotto» 

Dovrà pagare oltre 400mila euro per le somme non versate all’Ufficio Monopoli dalla tabaccheria di cui era titolare. Cristian Caschili, 35 anni di Capoterra, è stato condannato dalla Corte dei Conti che ha accolto integralmente la richiesta del sostituto procuratore generale Pellegrino Marinelli. I giudici erariali hanno anche disposto un sequestro conservativo di beni nei confronti dell’incolpato, non costituito in giudizio.

La vicenda

La Procura generale aveva contestato a Caschili la somma di 408.882 euro in qualità di titolare della ricevitoria situata in via Marconi 305, per i mancati versamenti dei proventi della riscossione del gioco del lotto. I magistrati contabili hanno riferito che, all’esito delle contestazioni, il concessionario avrebbe trasmesso, come prova dell’avvenuto pagamento dei proventi gioco, dei bollettini di versamento e delle dichiarazioni rilasciate dalla banca.

Pezze giustificative che, però, non sarebbero state coerenti con i dati forniti dalla società IGT Lottery, concessionaria del Lotto, di Gratta e Vinci e di Lotteria Italia. A dicembre 2021, l’Ufficio Monopoli per la Sardegna avrebbe richiesto accertamenti alla Guardia di Finanza e inviato un’informativa alla Procura della Repubblica, visto che a novembre l’istituto di credito aveva comunicato che «le dichiarazioni presentate dal Caschili, quali prove dell’effettivo riversamento dei proventi di gioco, erano “totalmente false”».

La banca aveva anche fatto sapere che molte delle operazioni dell’estratto conto non corrispondessero al vero e che i bollettini risultavano contraffatti.

Il processo

«Ad avviso del Collegio», si legge nella sentenza della Corte dei Conti, «dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile, non solo che le somme riscosse dal signor Caschili non sono state riversate all'Erario, ma che l’odierno convenuto abbia dolosamente agito, producendo al concessionario, quale prova dell’avvenuto adempimento, dei bollettini di pagamento dei proventi del lotto (artatamente da lui predisposti e, dunque, contraffatti) con le dichiarazioni asseritamente rilasciate dall’istituto di credito». Da qui la condanna e la conferma del sequestro dei beni.

