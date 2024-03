Fece sparire 70mila euro, condannato 

Il pensionato che gli aveva affidato un incarico fiscale era stato truffato: spariti dal suo conto 75mila euro. E così il commercialista romano Gianluca Apolloni ieri è stato condannato a un anno e otto mesi, con una provvisionale pari alla somma di cu8i si era appropriato. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Oristano Giovanni Battista Simula, che ha accolto la tesi del pm Sara Ghiani; tesi alla quale si era associato l’avvocato di parte civile Giuseppe Motzo. La difesa (avvocato Antonio Secci) aveva sostenuto, invece, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Oristano, perché il reato sarebbe stato consumato a Roma.

La storia

La vicenda risale al 2016 quando il pensionato settantenne era entrato in contatto con Apolloni, il quale si era proposto in qualità di intermediario presentandosi come componente dello Studio legale Apolloni & partners; all’anziano prospettò la necessità di aderire al più presto a una procedura fiscale, la collaborazione volontaria (voluntary disclosure), finalizzata al rientro in Italia dei capitali depositati nella Banque internationale à Luxembourg. Si tratta, come spiega l’Agenzia delle entrate, di uno strumento che consente ai contribuenti che detengono patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Il processo

Apolloni è stato accusato di truffa. Secondo la contestazione, mossa dal pm Ghiani, il cinquantenne romano (con recidiva reiterata specifica), si propose di gestire e di seguire la procedura, dopo aver avuto incarico formale dal pensionato; si era quindi appropriato dei quattrini dovuti all’Agenzia delle entrate senza peraltro versarli all’ente. Il pensionato era all’oscuro di quanto accaduto e nel momento in cui si accorse decise di denunciare tutto.

Ieri il processo è giunto alle battute finali. Il giudice ha ritenuto sussistente la truffa, condannando il commercialista a un anno e otto mesi, con una provvisionale pari alla somma fatta sparire.

