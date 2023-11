Febbricitante da giorni, 16enne muore in casa 

Ai problemi di salute di cui soffriva da tempo sì è aggiunta una febbre andata avanti per diversi giorni. Ieri mattina, all’alba, Riccardo Sessego, 16 anni, è peggiorato e quando i suoi familiari si sono accorti che non rispondeva più hanno dato l’allarme: l’intervento del personale medico del 118 è stato però inutile. I tentativi di salvargli la vita non sono serviti. Il ragazzo è morto nella sua abitazione, a Pirri. Nessun giallo perché il decesso è avvenuto, come emerso dagli accertamenti dei medici, per cause naturali. Ma la Asl ha comunque disposto degli esami che potrebbero essere svolti già nella giornata di oggi.

La chiamata

Una vicenda tristissima che ha scosso i parenti del ragazzo e tutta la comunità di Pirri e che per ora non ha visto il coinvolgimento della Procura. Nell’abitazione dove è stato trovato morto il sedicenne non sono intervenute le forze dell’ordine: non è stato trovato alcun segno o dettaglio che potesse far pensare a qualcosa di diverso dalla morte per cause naturali. E lo stato di salute attuale del giovane, e anche del suo passato, ha solo rafforzato questa tesi. Da quanto emerso, il personale del 118 è stato chiamato dai familiari del sedicenne ieri mattina molto presto quando si sono accorti che il ragazzo non respirava più. Una volta arrivati a casa, medici e soccorritori hanno potuto solo verificare che il cuore di Sessego non batteva più. E non è stato possibile fare nulla.

La disperazione

Il corpo è rimasto così nella casa in cui è avvenuta la tragedia. Oggi potrebbe essere trasferito nel centro di medicina legale per un ulteriore esame più approfondito in modo da cercare di capire cosa abbia provocato la morte. Da verificare inoltre se sulla vicenda dovrà intervenire anche la Procura: fino a ieri sera il pm di turno non aveva ricevuto nessuna comunicazione. E i soccorritori e il medico che hanno accertato la morte, per cause naturali, del ragazzo hanno ritenuto superfluo chiedere l’intervento della Polizia o dei Carabinieri. Gli esami che potrebbero essere svolti serviranno a capire a cosa fosse dovuto lo stato febbrile di Sessego e se ci possano essere dei collegamenti anche con altri problemi di salute di cui soffriva il ragazzo.

Il dolore

La morte di una persona così giovane ha lasciato la comunità di Pirri senza parole. Uno stato di choc inevitabile davanti a una tragedia immensa che ha distrutto una famiglia (il papà è medico al Brotzu). Sui social in tantissimi hanno manifestato il dolore per quanto accaduto e la loro vicinanza ai parenti del ragazzo. C’è chi ieri mattina ha notato l’arrivo dell’ambulanza nella via dove si è vissuto il dramma sperando che non fosse accaduto niente di grave. Poi sono iniziate a circolare le prime notizie della morte del ragazzo ed è stato fatto l’inevitabile collegamento. (m. v.)

