Febbre Torres: abbonamenti record 

Sassari. Nessuno è a punteggio pieno nel girone B di Serie C. Nessuno è in fuga. E se fosse proprio la Torres a scappare ancora, come un anno fa? I tifosi ci credono: i duemila abbonamenti raggiunti sono il record storico del club e spiegano quale sia la fiducia riposta nel progetto della dirigenza di Abinsula.

Calendario alla mano le prossime avversarie sono alla portata dei rossoblù. Domani sera arriva al “Vanni Sanna” il Milan Futuro, giovani talenti ancora da sgrezzare tatticamente come dimostra il punticino raccolto nelle prime tre gare. Sabato un’altra gara casalinga, stavolta contro il Pineto che dopo l’exploit con l’Arezzo (3-1) ha perso 3-0 sul campo della Ternana ribadendo le difficoltà lontano da casa. Quindi due trasferte: la prima sul campo del Sestri Levante, che come il Milan ha racimolato finora un solo punto, poi a Gubbio (sabato 28 settembre) con una delle concorrenti alle posizioni da podio e ancora imbattuta (due successi e due pareggi). Anche senza un en plein, con 10 punti può essere primato solitario.

Ambizioni

La chiusura del mini ciclo rivelerà molto sulle ambizioni della squadra. L’avvio di campionato ha detto che sono almeno 7-8 le formazioni che possono puntare alle posizioni da podio. Tra queste c’è anche la Vis Pesaro, che dopo aver perso nettamente a Sassari ha infilato tre vittorie consecutive. Un altro dato sottolinea l’equilibrio del girone B: nessuna formazione dopo quattro gare è riuscita a mantenere inviolata la porta. Neppure il Gubbio, che comunque con 3 gol realizzati e uno incassato ha ottenuto il massimo o quasi: 8 punti.

Turnover

La continua assenza del difensore Idda (che si allena a parte) non preoccupa, viste le prove dei nuovi Mercadante e Coccolo. Da capire se i difensori Antonelli e Dametto riusciranno a recuperare per il match infrasettimanale o almeno per la gara di sabato contro il Pineto. A centrocampo il rientro di Giorico (utilizzato nella ripresa) e il recupero di Mastinu riportano abbondanza.

Per quanto riguarda l’attacco, se Diakite starà ancora fuori (ma potrebbe giocare una delle due partite interne) c’è il centravanti Nanni, ex Olbia, che scalpita per esordire in maglia rossoblù. Come Goglino, che vorrebbe avere maggior minutaggio pur partendo dalla panchina. L’organico è strutturato sia per sopportare due-tre assenze sia per giocare ogni tre giorni, quindi sta al tecnico Alfonso Greco attuare l’opportuno turnover.

