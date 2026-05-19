Febbre per l’America’s Cup 

Di fatto è come se si cominciasse oggi. Nella lunga attesa della 38ª America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, è la prima giornata cerchiata sull’agenda: la conferenza congiunta della governatrice Alessandra Todde e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alle 12 al Molo Ichnusa (“epicentro della vela italiana del futuro con Luna Rossa e la Foil Academy della Fin) è una sorta di punto di partenza. Le squadre sono già a Cagliari, gli osservatori pure, i tifosi stanno arrivando, la calata di via Roma si sta “addobbando”. Perfino il maestrale sta soffiando per far sentire la propria presenza e ricordare che non si può organizzare una festa della vela senza invitarlo.

Le squadre

Domani mattina le cinque squadre (New Zealand, GB1/ Athena Pathway, Tudor Alinghi, La Roche-Posay e ovviamente Luna Rossa) parleranno con la stampa, di pomeriggio si presenteranno alla gente sulla terrazza del bastione. Venerdì, sabato e domenica (sempre alle 15 e con massimo tre manche al giorno) si daranno battaglia per stilare una classifica che indichi le due sfidanti del match race finale, sempre domenica. In acqua 8 barche (gli agili AC40) con quattro membri di equipaggio: neozelandesi, britannici e italiani avranno una seconda barca con due donne e due giovani, pensando alle altre due categorie dell’America’s Cup.

Verso Napoli

Intanto Luna Rossa non perde di vista l’appuntamento di Napoli. Lunedì è tornato in acqua (trainato e senza vele) lo scafo AC75 che ha regatato a Barcellona, modificato. Il vecchio “proiettile d’argento” si prepara, gradualmente, alla sfida del 2027.

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