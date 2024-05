Febbre “Dengue”, due donne contagiate dopo una vacanza 

Dolori forti e temperatura corporea molto alta, i sintomi della “febbre spaccaossa”. Due ragazze da giovedì sono ricoverate nel reparto Infettivi dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per essere state contagiate dalla Dengue dopo un viaggio alle Maldive e in Indonesia. Tre mesi fa ad essere colpito dalla malattia virale diffusa dalle zanzare infette era stato un uomo di 50 anni.

I casi

La prima ad arrivare giovedì nel reparto infettivi è stata una giovane di 36 anni di Settimo San Pietro appena rientrata da un vacanza alle Maldive. Immediatamente dopo è stata la volta di una giovane di 27 anni di Iglesias che giorni prima era in vacanza in Indonesia. Le due donne stanno meglio e vengono seguite con particolare attenzione dai medici del Santissima Trinità.

A febbraio era stato contagiato dalla Dengue un cagliaritano di 50 anni di rientro dalle Barbados.

L’allarme

Il primario del reparto Goffredo Angioni lancia l’allarme: «Prima di un viaggio nei Paesi ad alto rischio è opportuno consultare il Servizio di igiene pubblica della Asl. Con la malattia virale, trasmessa dalla zanzara killer, non esiste terapia, l’unica forma di prevenzione è rappresentata dal vaccino “Qdenga”, approvato l’anno scorso dal Ministero della Salute», spiega Angioni. «È una malattia d’importazione. Sino a oggi non sono stati registrati casi autoctoni». Ciò non significa che non ci siano stati. «Individuare la Dangue non è semplice, i sintomi sono simili a quelli influenzali, anche se più violenti. Per diagnosticarla è necessario andare a cercarla». Per questo i numeri non sono elevati. «Certamente ci sono soggetti che l’hanno contratta ma, essendo nel 50 per cento dei casi asintomatica, non l’hanno denunciata». La febbre dengue va tenuta sotto particolare controllo per almeno un mese. «Una caratteristica di questa malattia – spiega il primario degli Infettivi – è che dopo 3 giorni dalla guarigione si può verificare una ricaduta». Quali sono i rischi in Sardegna? «Si può diffondere anche da noi ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta». Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus.

La terapia

La febbre spaccaossa è una patologia virale che se non curata può essere pericolosa. «Non esiste una terapia, ai pazienti somministriamo Tachipirina per far diminuire la temperatura. L’unica forma di prevenzione è il vaccino approvato lo scorso anno».

La dengue è conosciuta da oltre due secoli, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico.

Dal primo gennaio all’8 aprile di quest’anno, al sistema di sorveglianza nazionale dell’Istituto superiore di Sanità risultano 117 casi confermati di Dengue, tutti associati a viaggi all’estero, età media di 42 anni, 50% di sesso maschile e nessun decesso.

