Febbre del Nilo, salgono a ventisei i casi di contagio 

Sono saliti a ventisei casi umani di contagio da virus della Febbre del Nilo in provincia. L’ultima diagnosi per un settantenne che si trova in osservazione nel pronto soccorso dell’ospedale San Martino. La stessa Asl 5 certifica ufficialmente anche il terzo decesso di qualche giorno fa, un settantenne di Oristano, che aveva contratto il virus della West Nile, deceduto dopo oltre un mese di ricovero sempre il presidio ospedaliero oristanese.

«Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell’area di residenza della persona, che ha contratto il virus», sottolineano dagli uffici di via Carducci.

La direttrice del Dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras ha ricordato ancora a tutte le cittadine e i cittadini, in particolare ai soggetti fragili e anziani, di «Tenersi lontani da eventuali situazioni a rischio e di proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che già conosciamo: evitare i ristagni d’acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all’aperto, schermare la propria casa con zanzariere».

RIPRODUZIONE RISERVATA