SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’emergenza.
09 settembre 2026 alle 00:34

Febbre del Nilo, salgono a ventisei i casi di contagio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono saliti a ventisei casi umani di contagio da virus della Febbre del Nilo in provincia. L’ultima diagnosi per un settantenne che si trova in osservazione nel pronto soccorso dell’ospedale San Martino. La stessa Asl 5 certifica ufficialmente anche il terzo decesso di qualche giorno fa, un settantenne di Oristano, che aveva contratto il virus della West Nile, deceduto dopo oltre un mese di ricovero sempre il presidio ospedaliero oristanese.

«Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell’area di residenza della persona, che ha contratto il virus», sottolineano dagli uffici di via Carducci.

La direttrice del Dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras ha ricordato ancora a tutte le cittadine e i cittadini, in particolare ai soggetti fragili e anziani, di «Tenersi lontani da eventuali situazioni a rischio e di proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che già conosciamo: evitare i ristagni d’acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all’aperto, schermare la propria casa con zanzariere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Maldini si è preso i rossoblù

l Casini, Gaggini, Renna
La svolta

Rancori sentimentali e professionali dietro un delitto studiato nei dettagli

Dalla coppia Falchi-Pirosu 15mila euro ai due sicari per il delitto 
Francesco Pinna
La Conferenza socio sanitaria riunita a Nuoro per approvare i nuovi servizi dell’Azienda. Presente la governatrice

Guardie svuotate e medici in fuga Nuorese in difficoltà

Infermieri trasferiti d’urgenza a Sorgono Todde: stop alle rapine tra un’Asl e l’altra 
Marilena Orunesu
Urbanistica

Ppr da modificare, tutti i paletti dei sindaci

Tavolo con i Comuni. Spanedda: più tutela ai territori esposti alla speculazione 
Regione

Statutaria, mai più un caso decadenza

Sarà regolata la condizione che ha tenuto l’amministrazione in scacco per mesi 
Roberto Murgia
Giustizia

Sanità nel caos nella sezione del 41 bis

In un documento riservato emergono gravi carenze nel carcere di Uta 
Massimiliano Rais
L’intervista

«La Sardegna di Abis centrale nello sviluppo del Mediterraneo»

Da Forlani a Cossiga, il ruolo della Democrazia cristiana nell’Isola 
Antonio Masala
Legge elettorale

Senato, ballottaggio «su un binario morto»

Domani il voto in Aula, ma sulla soglia del premio non c’è ancora l’intesa 