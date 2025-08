Febbre del Nilo, potenziata la disinfestazione 

Il piano per affrontare l’emergenza legata al virus della West Nile è partito subito. Dopo il paziente di 72 anni finito in Rianimazione e il secondo caso riscontrato su un donatore di sangue, asintomatico, sono scattati subito i protocolli previsti per cercare di contenere la diffusione del virus trasmesso dalle zanzare. E il primo passo è stato proprio quello di potenziare la lotta agli insetti: la Provincia con i suoi 26 disinfestatori ha incrementato gli interventi, in particolare nelle zone in cui sono stati registrati i casi. Nel vertice di due giorni fa nella sala consiliare di via Carboni, l’amministratore straordinario Battista Ghisu ha sostenuto che servano almeno altre dieci unità per potenziare un servizio che non si ferma mai (d’inverno con la campagna larvicida e adesso con la lotta alle alate). «Servono maggiori risorse e mezzi, per questo chiediamo anche l’intervento della Regione».

Dalla Asl intanto ricordano che le condizioni del paziente ricoverato sono stazionarie e raccomandano l’importanza della prevenzione. Necessario proteggersi dalle zanzare con repellenti e zanzariere alle finestre, evitare i ristagni d'acqua nei giardini privati e nei parchi pubblici. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA